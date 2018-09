PLJUVAO JE ZVEZDE GRANDA, BIO ŽESTOKA OPOZICIJA: Sad je Đorđe David u žiriju, a Saša Popović za njega ima PORUKU koja će ga ZALEDITI! (VIDEO)

Saša Popović, direktor "Grand produkcije", u novoj sezonu "Zvezda Granda" napravio je mnogo promena, a jedna od najvećih je svakako promena u samom žiriju.

Naime, Aca Lukas nije više član žirija, a umesto njega je došao Đorđe David, član "Generacije 5".

"Nije se naš žiri raspao, Aca Lukas nije više u žiriju. Ace me nikada nije nazvao i rekao da zašto neće biti u žiriju. Nazvao me je njegov menadžer i rekao da neće biti. Inače, Lukasa svi volimo privatno i možda će biti i sledeće sezone", otkrio je Popović, a onda spomenuo novom člana Đorđa Davida.

"On je godinama bio opozicija Grandu, da to nije dobro za muziku, da te zvezde koje mi pratimo nisu prave zvezde, što bi on želeo da vidi na sceni. Sad je član žirija i sad je dobio nekog kandidata. Prvo, on je roker i ima drugu viziju muzike i sad da vidimo kako će on da te kandidate koji se opredele za njega spremiti i kako on vidi buduću zvezdu", rekao je Saša Popović u emisiji Jutro sa Jovanom i Srđanom. .

foto: Ana Paunković

Kurir.rs/Foto Ana Paunković

Kurir

Autor: Kurir