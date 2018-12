NJEN SEKS U VELIKOM BRATU BIO JE PRVI PRED KAMERAMA U SRBIJI: Nacija je bila ŠOKIRANA, a onda je postala voditeljka, pa pevačica koja se udala za fudbalera, danas vodi sasvim miran život (VIDEO 18+)

Ena Popov je pre deset godina učestvovala u "Velikom bratu" i tada je bila u ljubavi sa Markom Miljkovićem i oni su bili prvi par koji je imao seks u rijalitiju.

Ona je danas udata i majka dvoje dece, ali uvek je iskreno odgovorila na pitanje o Marku Miljkoviću.

"Mi smo se zaljubili, ja sam imala 19 godina, on je tri godine stariji od mene i to je bio prvi rijaliti, tako smo se ponašali u skladu sa svojim osećanjima. Sada to ljudi rade valjda zbog marketinga ili šta već. Nisam u njihovoj koži da bih znala šta rade", rekla je iskreno Ena.

Nakon što je izašla iz "Velikog brata" Ena je postala popularna i angažovana. Jedno vreme je sa Markom bila voditelj emisije "Zvezde Granda", a potom je i snimila album.

Međutim, pevačka karijera joj nije bila uspešna, pa Ena je nastavila da radi kao voditeljka.

Posle Marka uplovila je u romansu sa fudbalerom Gojkom Kačeram, ali ljubav nije potrajala. Lepa Novosađanka je vešto krila svoj emotivni stauts sve dok nije upoznala Nenada Čanka. Novosađanka je sa Nenadom Čankom dobila dve devojčice, a zbog porodic je napravila pauzu u karijeri. U međuvremenu je počela da se bavi modnim dizajnom.

Njena strast je kuvanje, a da uživa u tome i da je odlična domaćica pokazala je i na Instagramu.

