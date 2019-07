OVAKO JE IZGLEDALO SUĐENJE IZMEĐU PETRUŠIĆEVE I GOLUBOVIĆEVE! Jelena: Tvoj otac je klao Srbe! Slađa: Zatvor mi je zabavan (KURIR TV)

Slađana Petrušić, voditeljka TV Hepi, osuđena je u Trećem osnovnom sudu prvostepenom presudom na šest meseci zatvora zbog toga što je 2015. pretukla Jelenu Golubović u "Parovima".



Pre ulaska u sudnicu broj 230, u hodniku su počele da sevaju varnice. Slađana je uključila kameru i snimala Jelenu, dobacujući joj da ima "dobre butkice", a klip je kasnije objavila na svom Instagram nalogu. Sudija Aleksandar Veljić pokušavao je da održi red tokom sudskog procesa, ali to je teško išlo jer su Slađana i Jelena konstantno ometale suđenje i upadale mu u reč.

- Slađana, da li ima nekakvih smetnji da se današnji proces obavi? - pitao je sudija.

- Ako biste mogli da pričate glasnije jer vas ne čujem dobro - odgovorila je Slađana.

- Ako ne čujete dobro, onda nabavite slušni aparat ili ću vam odrediti branioca - poručio je Veljić.

Potom je voditeljka odbila da odgovori da li poseduju imovinu u Hrvatskoj, a na pitanje da li njena majka ima mesečna primanja, odgovorila je: "Povremeno ima ljubavnike, tako se snalazi."

- Slađana, vi ste previše hepi. Znam da radite za tu televiziju, ali ovde morate da se ponašate ozbiljno. Shvatate li da je za ovo krivično delo, za koje se teretite, zaprećena zatvorska kazna do pet godina - upitao je sudija.

- Ma mene to ne zanima. Ja bih htela da se što pre završi sve ovo. Da platim Golubici sve što traži i da se razilazimo - rekla je Slađana, na šta joj je sud izrekao meru upozorenja.

- Na brzinu radite nešto drugo. Morate naučiti šta je rijaliti, a šta život - kazao je sudija, izrekavši voditeljki opomenu, a onda upitao Petrušićevu ko je bio prisutan kada se desio incident.

- Jedino je Uroš Ćertić dotrčao da nas razdvoji, ali i on je bio u dvorištu. I Miljana, ona je plakala i zapomagala - odgovorila je.

- Ko je sad Miljana? - pitao je Veljić.

- Miljana Kulić. Sve moj do mojega. Ja se izvinjavam, ali stvarno je teško da ja vama objasnim ko su ti likovi. To su sve retardirani ljudi, kreteni. Meni je žao ove Jelene. Vidi se da nije normalna - rekla je ona i zamolila sudiju da joj se obraća "na seljački način", jer ne razume jezik na kojem se izražava, a potom je u sudnicu pozvana i rediteljka.

- Ništa se nije menjalo od mojih ličnih podataka. I dalje živim u Karađorđevoj, broj stana isti, drugo stepenište ...

- Zaista me ne zanima koliko ima stepenika gde vi živite. Molim vas da odgovarate samo na ono što vas pitam - rekao joj je Veljić.



Onda je Golubovićeva zatražila da Petrušićeva dobije strogu zatvorsku kaznu, ali i da se saslušaju svedoci.

- I Maca je bila tu. Ona je videla kako me je Slađana pretukla. Pozovite Macu da svedoči - insistirala je.

- Aman, ko vam je sad Maca - pitao je sudija.

- Pa Maca Diskrecija. Senada Nurkić - rekla je rediteljka.

Kulminacija na ovom procesu bila je kada je Golubovićka rekla da je Slađana mrzi jer je Srpkinja.

- Ona je i na Fejsbuku govorila kako je dobila infarkt zbog Srba. Čula sam da je Slađanin otac Ivo Petrušić za vreme rata klao Srbe i muslimane. Zato Slađa mrzi Srbe - počela je ona, ali je brzo prekinuta.

- Ne interesuje me vaš rijaliti i taj vaš tužni život. Ja ovo, nažalost, moram da radim, ali ne moram da slušam detalje koji nemaju veze s procesom - poručio je sudija, a potom je pušten snimak na kojem se vidi kako Slađana prebija Jelenu. Petrušićeva se složila s time da se svedoci ne saslušavaju ponovo. Jedino je Golubovićeva zatražila dodatne mere.



- Predlažem da se okrivljenoj odredi zabrana prilaska mojoj porodici jer se osećam ugroženo, kao i da se pozove moja mama da svedoči.

- Pozovite je, ali neki drugi put - rekao je sudija, a posle kratke pauze pročitao je presudu:

- Slađana Petrušić osuđuje se na šest meseci zatvora. Niste izrazili kajanje, ne shvatate težinu učinjenog dela i zbog toga dobijate ovakvu kaznu. Nadam se da ćete, dok budete izdržavali kaznu, shvatiti svoju grešku.

Po izricanju presude, Jelena je rekla da nije zadovoljna jer smatra da je šest meseci zatvora malo, dok je Petrušićeva rekla da joj je bilo zabavno na suđenju i da će uložiti žalbu.

