VESNA ZMIJANAC O KARIJERI, MUŠKARCIMA, PORODICI: Mlađi su slađi, šta će mi matore drtine!

Vesna Zmijanac punih 40 godina je na estradi, a i dalje je jedna od najtraženijih pevačica.

foto: Dragan Kadić

Svakog vikenda ima tezge, ali priznaje da njena ćerka Nikolija Jovanović i zet Relja Popović mnogo više putuju i rade jer su megapopularni. Kad god ima slobodnog vremena, uživa sa svojom unukom Reom ili otputuje na Bukulju, gde ima kuću i veliko imanje.

- Hvata me jeza kada vidim Nikolijine i Reljine relacije, naporno je to, a onda se setim moje turneje od 100 koncerata u februaru na minus 20, pa krenem od Podgorice do Novog Sada, dupli i trodupli koncerti za jedan dan.

foto: Printscreen Instagram

Jeste li imali vreme za ljubav tada?

- Ma bre, uvek se ima vremena za ljubav. Tada sam imala najviše vremena za to.



Da li je na tim koncertima bilo upornih muškaraca koji su hteli da vas osvoje?

- Nažalost, nisu mogli da dođu do mene (smeh). Toliko je bilo obezbeđenja da sam ja sama sebi bila tužna koliko sam bila skrivena po hotelima, apartmanima. Samo se popnem na binu, vidim onu masu, pa posle opet pravo u hotel, i to je to.

foto: Printscreen You Tube

Slažete li se da su vaše današnje koleginice previše na izvol'te?

- Nije niko bio više na izvol'te od mene! Ali, ja sam to drugačije radila, bilo je to ekskluzivnije, erotičnije. U to vreme toliko i tako je smelo da se radi.



Da li je bilo onih dežurnih kritičara koji su vam zamerali zbog izgleda?

- Ne. Bilo je to mnogo lepo, a pritom sam ja toliko dobro pevala, kao i dan-danas, toliko sam dobre pesme imala da mi se zbog toga sve opraštalo.

foto: Petar Đorđević

Zašto se ne obazirete na novinske članke o sebi, čak ni na one negativne?

- Zato što ih ne čitam. Ponekad se ovako pojavim, vi me nahvatate i tako dobijete šta vam treba. Nikada nisam pročitala nijedan svoj intervju. Ponekad naletim na neki tekst o sebi na internetu i vidim koliko sam nekad bila pametna. Sad više nisam.



Ostajete li pri stavu da su mlađi muškarci slađi?

- Uvek bili. Šta sad, ove matore drtine su bolje od mlađih? Pa nisu, da budemo iskreni. Ja sam slobodna i mogu da radim i pričam šta hoću, a oni koji su u braku 100 godina treba da čuvaju to što imaju.

Gledamo razne supružnike koji u medijima tvrde da se vole posle toliko decenija braka, da li je to laž?

- Ne znam, srećo, ja vidim Nikoliju i Relju, koji grade porodicu i drže se, svesni da svačega ima oko njih. A ovi drugi, čak i da pričaju laži, neće to dugo trajati. Ne može duže od dve-tri godine.



Relja nije hteo da priča o vama nedavno kad su ga novinari pitali. Hoćete li vi da pričate o njemu?

- Neću. Nas troje smo se dogovorili da ne pričamo jedni o drugima, pogotovo ne o detetu, već samo o svojim karijerama. Oni žive na jednoj adresi, ja na drugoj. Kad dovedu dete, ja sam baba, i to je to.

foto: Printscreen



Dolazi li Rea često kod vas?

- Kako da ne, preksinoć je bila. Ona je preslatka, ne gasi se, nemirna je za troje dece. Ali ja sam smislila kako da je umirim: dam joj šminku, ona sedne i po sat-dva me šminka, crta mi po licu. Eto, jedino tako mogu da budem malo duže s njom, a da ne moram da trčim. Voli kad joj spreman hranu, kaže: "Moja baba najbolje kuva." Ja joj dam drveni nož i šargarepu i ona mi pomaže, ima svoju kuhinju i tako zajedno radimo.





Neće u "Zvezde Granda"

Saša Popović neka ne računa na mene Da li biste učestvovali u žiriju u "Pinkovim zvezdama" ili "Zvezdama Granda"?

- Ne mogu da pristanem na to, mnogo dugo traje. Ne znam kad ti članovi žirija rade? Ja nastupam puno, skoro svaki vikend.

Priča se da Saša Popović računa na vas da u novoj sezoni "Zvezda Granda" budete gost mentor?

- Ja sam bila u žiriju "Nikad nije kasno", na početku, kad je trebalo da se to razradi. Bila sam koliko sam ja htela, ne mogu više, ja nisam mirna, ne mogu toliko sati da sedim. foto: Damir Dervišagić



Zaradila, ali više neće

Imala sam najveći honorar u rijalitiju Pre nekoliko godina učestvovali ste u "Farmi" i "Survajveru". Da li biste opet ušli u rijaliti?

- Nema više te sume. Imala sam najveći honorar kada sam bila u rijalitiju. Od toga ne može da budi veći, verujte mi. A osim toga, sve što više ulazite u tu priču, razotkriva se i vaša intima. Sad su došle ove devojčice koje nemaju meru, a ja to ne umem. Jedino dobro što mi je donela "Farma" jeste što sam se pošteno odmorila. Ljudi, ja sam iz rijalitija izašla i punih godinu dana me ništa nije zabolelo, za razliku od sada, kad me sve kosti i zglobovi bole.

Jelena Stuparušić; Ivan Ercegovčević/ foto: Dragan Kadić

