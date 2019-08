MARINA ZAPRETILA DARKU DA ĆE GA OSTAVITI NE PRESTANE LI DA SE GOJI I DA LOČE: Gagićeva presekla, povešće i malog Alekseja! ŠOK U BRESTAČU!

Marina Gagić navodno je zapretila Darku Laziću da će da napustiti i povesti malog Alekseja sa sobom ne bude li se smirio i počeo sa normalnim životom. Mladoj mami smeta što pevač stalno pije, a pri tom se i vidno ugojio. Ona od njega traži da se uozbilji i povede računa o svom zdravstvenom stanju, koje je sve lošije zbog prekomerne kilaže, zbog čega mu je čak i kretanje otežano.

- Darko i Marina se mnogo svađaju u poslednje vreme. On to sve okreće na šalu, ali uopšte nije tako naivna situacija. Marina je bila uz njega u najgorim trenucima i tokom višemesečnog oporavka, koji nije bio nimalo lak, a pritom se još uvek nije potpuno oporavio. Milion puta ga je opominjala da mora da pazi na sebe, da se odmara, da pazi šta jede, da ne konzumira alkohol više, Darko se složi, a onda nastavi po svom - započeo je priču izvor blizak paru i otkrio zbog čega Marina preti Darku odlaskom.

- Otkako je došla kući sa malenim Aleksejem iz porodilišta, Marina se adaptira na život jedne majke i maksimalno je posvećena sinu, dok je Darko stalno u pokretu i nastavlja po starom. Ona se nadala da će se malo skrasiti kada dođe sin u kuću, ali Darko kao da je nepromenljiv. Kada je videla kuda to vodi, rekla mu je: "Dosta sam te trpela. Tvoje ponašanje je nedopustivo. Ako nisi dobar za sebe, nisi dobar ni za mene i dete. Prestani da ločeš više s drugarima i da se igraš sa životom i pod hitno sredi ishranu. Ne mogu da te gledam kako se uništavaš". On je prvo negirao da je njegovo ponašanje toliko loše, a kada je video koliko Marinu sve to potresa, obećao joj je da će dati sve od sebe i da je neće razočarati - zaključio je izvor.

foto: Printscreen Kurir Tv

Kurir.rs, Srpski telegraf / Foto: Printscreen/Instagram

Kurir