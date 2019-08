ZVEZDA GRANDA DOBILA NEPRISTOJNU PONUDU: Ministar mi nudio stan za seks!

Za zvezdom „Granda“ Aleksandrom Mladenović odlepio je jedan ministar, saznaje Kurir.



Uticajnom političaru se toliko sviđa pevačica iz Samarinovca, sela kod Žitorađe, da joj je ponudio nekretninu od 100 kvadrata samo da bude sa njim. Na tu ideju ovaj moćnik je došao kako bi bio siguran da se u javnosti neće saznati da su njih dvoje zajedno.



Susret na slavlju



- Taj ministar je imao nekoliko veza sa raznim lepoticama, ali u poslednje vreme se ozbiljno zagrejao za Aleksandru. Ona mu se baš sviđa. Skroz je po njegovom ukusu i čini sve da je zavede. Upoznali su se na jednom privatnom slavlju i tada su razmenili brojeve telefona. Redovno su se čuli, a nekoliko puta su se i videli u većem društvu.

Aleksandra do sada nije bila nasamo s njim. Primetila je da mu se sviđa, a na kraju joj je to i rekao. Čak joj je obećavao i stan na poklon, ali je ona to odbila - priča naš izvor blizak pevačici i dadaje da Aleksandra ne želi da bude s njim, ali da bi volela da ga ima za prijatelja.

- Njih dvoje nisu zajedno, ali, iako mu je ona rekla da ne želi ništa više s njim od prijateljstva, on ne odustaje. Pažljiv je u komunikaciji s njom i sve čini da je osvoji. Eto, koliko znam, nijednoj pre nje nije nudio nekretninu, ali Mladeovićki jeste. Jedino je želeo da, ako ona pristane da bude s njim, to bude tajna veza. Ona ga je odbila jer ne želi da se krije, a i dvadesetak godina je stariji od nje. On i dalje pokušava. Rekao joj je da bi joj pomogao i u karijeri, da će uz njega biti uspešnija nego što je sada - završava sagovornik Kurira.



Odlično radi



Naša saznanja potvrdila je pevačica kada smo je pozvali za komentar.

- Tačno je da sam dobila ponudu, koju sam bez razmišljanja odbila. Te fore „dobićeš stan, auto, cveće i ljubičice, samo budi sa mnom“ mene ne zanimaju.

U mom slučaju to ne pali jer nisam naivna. Srećna sam i zaljubljena i ne postoji muškarac koji bi mene nekretninom ili bilo čime mogao da kupi. Sebe sam obezbedila i veoma sam zadovoljna svojim statusom. To su ozbiljne stvar, a ja hvala bogu odlično radim i sebi mogu da kupim šta god želim. Muzika je put kojim želim da idem i zato vredno radim i ne marim za kojekakve ponude - rekla je Aleksandra.

Ćerka za primer KUPILA MAMI AUTO Aleksandra Mladenović pre pet godina je otišla iz rodnog sela u Beograd, ali roditelje redovno posećuje. Nedavno je boravila kod njih, ali je otišla skupocenim automobilom, koji je poklonila mami. Inače, ona finansijski pomaže roditelje, koji se bave poljoprivredom.

Kurir / Ljiljana Stanišić

Foto: Shutterstock, Dušan Petrović

Kurir