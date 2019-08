ACA NE ŽALI PARE ZA ODMOR S NOVOM DEVOJKOM: Lukas za letovanje spiskao 15.000 evra

Aca Lukas i njegova izabranica Jovana Doroški otputovali su na kratak odmor od svega pet dana, za koji su izdvojili neverovatnih 15.000 evra, otkriva Kurir.

Jedan od najpopularnijih pevača na ovim prostorima pretrpan je obavezama i skoro da ne stiže uopšte da predahne i odmori se od nastupa koje ima i radnim danima, ali po svaku cenu je želeo da provede barem nekoliko dana sa svojom novom devojkom, s kojom je u vezi od ovog leta.

Odabrao je jedno od najluksuznijih letovališta, italijansko ostrvo Kapri, gde je cena aranžmana u hotelu na obali mora za njih dvoje 2.500 evra dnevno.



- Ovaj odmor Aca nije ranije planirao, mislio je da tek krajem septembra on i Jovana otputuju na neku egzotičnu destinaciju, kad završi sa svim obavezama koje ima. Ali prošle nedelje jednostavno mu je došlo na ideju da ove nedelje njih dvoje negde otputuju i da tako iznenadi svoju devojku. Uplatio je aranžman prošle nedelje, nakon čega je otišao u Crnu Goru, gde je imao zakazanu tezgu.

U ponedeljak je pozvao Jovanu i rekao joj da se spakuje jer po podne imaju let za Italiju. Ona je bila šokirana ovim iznenađenjem, ali i vrlo srećna. Nažalost, neće moći dugo da se zadrže, samo pet dana. Acu u subotu uveče očekuje koncert u sklopu festivala Mjuzik vik na beogradskom Ušću, pa će morati do tada da se vrate - priča naš izvor blizak Lukasu.

Zanimljivo je da folker uopšte nije razmatrao koliko će ga koštati ovaj luksuz na ostrvu Kapri. Osim aranžmana od preko sedam hiljada evra, tražio je i da ima jahtu na raspolaganju, a imao je i još neke skupocene zahteve.

- Pre polaska Aca je preko agencije tražio da mu iznajme plovilo jer on najviše voli da krstari kad je na odmoru. Mislim da je samo za jahtu platio još pet hiljada evra, a u tu cenu ulazi iznajmljivanje, plaćanje vozača, osiguranje i drugo.

Takođe, morao je da plati i dve povratne avionske karte, jer on i Jovana nisu mogli da stignu na redovan let koji je organizovan preko agencije. To je koštalo preko hiljadu evra. Tu su, naravno, i ručkovi i večere, kao i izlasci. Eto, kad se sve to sabere, Acu će luksuzno letovanje na Kapriju za samo pet dana koštati oko 15.000 evra.

Ali on nije neko kome su te sume važne. Aca je samo hteo da iznenadi svoju devojku i drago mu je što konačno mogu da provedu malo više vremena zajedno - zaključio je naš sagovornik.



Lukasa nismo mogli da dobijemo za komentar, verovatno zato što nije imao domet dok je krstario Tirenskim morem. Na svom Instagram nalogu objavio je nekoliko fotografija s letovanja na Kapriju i na njima se najbolje vidi koliko on i Jovana tamo uživaju, a to je i potvrdio porukom u svom stilu.

- Boli me - napisao je on ispod jedne od fotografija sa odmora.

Promenio destinaciju

Sa Sonjom letovao u Turskoj Dok je bio u braku sa Sonjom Vuksanović, Lukas je najčešće odlazio na odmore u Tursku, jer je to bila omiljena destinacija njegove nekadašnje supruge. Ni tada nije štedeo novac, pa je za samo jedan odmor takođe potrošio više od 15.000 evra.

- U pitanju je novoizgrađeni hotelski kompleks u kojem odsedaju ljudi iz celog sveta, uglavnom oni s dubljim džepom. Apartmani su vrhunski opremljeni, sve je nadohvat ruke, plaža je na sto metara, a u neposrednoj blizini hotela ima čak sedam bazena različitih dimenzija, dok za decu postoji akva-park. Cena aranžmana za jedan dan je 1.200 evra plus avionske karte, kao i dodatni novac za trošenje - rekao je tada izvor blizak Lukasu.

