SLAĐA PETRUŠIĆ U ZATVORU?! Osvanula šok fotka: Voditeljka se drži za REŠETKE! Pogledajte kako joj tek LICE IZGLEDA! (FOTO)

Slađana Petrušić mnoge je iznenadila kada je objavila "zatvorsku" fotografiju, na kojoj se za rešetke od ćelije drži obema rukama. Ceo Instagram je skočio kada je još primećeno da je kao od panike i straha zinula i otvorila oči. Za ovu scenu odenula je dobro poznato odelo na pruge, kao na filmu! Ni kapu nije izostavila.

"Ti si kraljica" samo je jedan od komentara, ali voditeljka nije "izlazila iz lika", već je samo potpisala fotografiju tužnim smajlijem i nije se dalje oglašavala.

Iako je u pitanju samo šala, mnogo je onih koji je nisu isprva shvatili. Podsetimo, bivša voditeljka "Parova" koju veliki broj fanova ovog rijalitija očekuje da se pojavi i u aktuelnoj sezoni, osuđena je u Trećem osnovnom sudu prvostepenom presudom na šest meseci zatvora zbog toga što je 2015. pretukla Jelenu Golubović u ovom rijalitiju.

Jelena ovom presudom, pak, nije bila nimalo zadovoljna.

"Naravno da nisam zadovoljna. Mislim da je to bruka i sramota da prvo predlože uslovnu kaznu, da bi sudija rekao da je za to predviđeno od šest meseci do pet godina zatvora, pa je presudio najblažu kaznu od šest meseci. Šta to znači?! Da ja mogu brutalno da prebijem i iživljavam se, šutiram u glavu, udaram pesnicama po celom telu i dobijem samo šest meseci", ogorčena je bila ona, pa dodala da je Hrvatica brutalno pretukla Srpkinju usred Beograda i da se još žali.

Svakako, najnovija fotografija na Slađinom Instagramu nije nikakva insinuacija, niti se iza nje kriju kakve loše namere.

