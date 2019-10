PEVAČI O GESTU DANIJELA KAJMAKOSKOG Ivan: Marš iz Srbije! Slađa: Samo se šalio

Fotografija na kojoj Danijel Kajmakoski na snimanju emisije „Tvoje lice zvuči poznato“ rukama pokazuje simbol „velike Albanije“ - dvoglavog orla, izazvala je veliku pažnju javnosti.



Danijelove kolege imaju podeljena mišljenja. Dok jedni smatraju da je makedonski pevač u šminkernici nesmotreno napravio ovaj gest koji je zabeležio naš fotograf, drugi ga osuđuju za širenje provokacija na nacionalnoj osnovi.

foto: Nemanja Nikolić



Žestoka osuda



Nenad Knežević Knez, s kojim se takmiči u šouu, i Slađa Delibašić dali su mu podršku, verujući da je pogrešno shvaćen. S druge strane, Dragica Radosavljević Cakana i Ivan Gavrilović žestoko su osudili ovaj potez.

- Ako je to uradio namerno, onda je to strašno. Ali poznajem tog momka i znam da je fin, kakve stavove ima. Verovatno je hteo da napravi neku foru, i ne znajući šta će da uradi. Za osudu je ako je hteo da provocira. Ali sumnjam, nije on takav - rekla nam je Delibašićeva, a slično kaže i Knez.

foto: Nemanja Pančić

- Čovek je granao rukama, pokazujući lakirane nokte. U momentu kad su ruke bile u tom položaju, uslikali su ga. S tim što pokazuje Danijel ima veze kao ja s nuklearnom fuzijom. Momak je operisan od politike, pritom je makedonski pravoslavac koji živi u Nišu, gde je oženjen i ima dete. Juče je bio veoma deprimiran zbog cele ove situacije - rekao je Knez o gestu svog makedonskog kolege.



Dragica Radosavljević Cakana nam je rekla da nema pojma ko je Kajmakoski, ali je svakako osudila njegov postupak.

foto: Dragan Kadić

- Ne znam ni ko je taj Danijel! Ali svakako je sramno! - rekla je ona, dok je Gavrilović bio najoštriji.

- Automatsko izbacivanje! Dokle više tolerancije za problematične ličnosti iz regiona koje dolaze u Srbiju da uzimaju pare od naših građana. Da li smo mi sanatorijum ili ozbiljna država koja mora da automatski procesuira ovakvo ponašanje? - zapitao se denser i dodao:

- Zloupotreba tolerancije dovodi do poniženja svih nas koji živimo u Srbiji. I da li je moguće posle one zastave na stadionu JNA, Šaćirijevih i Džakinih provokacija koje pokazuju mržnju prema Srbima, onda s bratom od pekara koji drži pekaru u Borči, još i taj pevač to da radi. Pa odmah u zatvor ili automatsko izbacivanje da više nikad ne uđe u Srbiju.



Bez loše namere



Podsetimo, produkcijska kuća „Emotion“, koja stoji iza ovog šou-programa, juče je saopštila da Kajmakoski nije imao nameru da bilo koga uvredi i isprovocira:

- Danijel je u šminkernici i tokom pripreme za žensku ulogu Tejlor Svift, u drugoj epizodi, pred kamerama i foto-aparatima pokazivao svoje nalakirane nokte u raznim položajima ruku i prstiju. Objavljena fotografija je stavljena u pogrešan kontekst. Danijelu nikako nije bila namera ništa drugo osim pokazivanja transformacije u ženu, kao ni asocijacija na bilo kakav simbol.



(Kurir.rs / .J. S. - I. E. / Foto:Damir Dervišagić, Sonja Spasić)

