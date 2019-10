MOJI RODITELJI BILI SU ZGRANUTI POSLE RAZVODA: Kaja Ostojić otvoreno o Džunior Džeku, ali i njegovoj novoj devojci!

Katarina Kaja Ostojić nedavno se razvela, a sada je priznala šta je pravi razlog.

"Sve te razlike u ličnosti i karakteru na kraju izađu na nos. Došla sam do jednog zaključka, treba imati pored sebe osobu koja nema reakciju kada planem. Ne treba neko ko će na moj plamen da "doliva ulje", već da me smiri", rekla je Kaja i dodala:

"Moji roditelji su zgranuti. Nije bilo prevara, niti zanimljivih stvari za javnost. Ljubav se ugasila, udaljili smo se, došlo je do nerazumevanja."

Njen bivši muž Džunior Džek ima novu devojku, a Kaja kaže da je to ne zanima.

"Videla sam da ima devojku, nisam ga pitala jer me ne zanima. Ja sam sad malo "papagaj", spremala sam se za ovaj intervju - neću više da pričam o tim stvarima. Mnogo sam eksponirala privatni život i to nije bio dobar recept, to ću zadržati za sebe", izjavila je za "Ami Dži šou".

