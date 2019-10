ŽIKA JAKŠIĆ ISMEVAO PUBLIKU U SVOJOJ EMISIJI: Ko nema zube nek se ne smeje

Žika Jakšić zabranio je publici u emisiji „Nikad nije kasno“ da se smeje, zato što, kako je rekao „nemaju zube“!



Tvorac „Zvezda Granda“ i pomenutog takmičenja drži sve konce u rukama kada je snimanje ove emisije u pitanju. Producent zahteva da u takmičenju u kome učestvuju pevači koji imaju 40 i više godina bude sve perfektno, počev od publike koja tu tapše za 600 dinara!

Jedna starija gospođa koja je član publike već godinama požalila se da producent kategorizuje publiku na osnovu fizičkog izgleda. Kako kaže, Žika im, osim kada da aplaudiraju, diktira i mnoge druge stvari.



- On nam uvek sugeriše kako da sedimo, stojimo, kad da ustanemo, da igramo. Sve je to okej, mi smo za to plaćeni. Međutim, u poslednjoj emisiji koju smo snimali uvredio je neke od mojih kolega iz publike - počinje žena i dodaje:



- Prvo je rekao da, kad je neka vesela pesma, ustanemo da igramo, pa da vičemo „nikad nije kasno“ i rekao je da se što više smejemo. Mi smo se tad nasmejali, a on je onda poručio: „Dobro, nemojte svi da se smejete, ne morate vi koji nemate zube da kvarite kadar“ i podsmevao se. Pa većina ljudi koji tu dolaze su penzioneri i nemaju baš mnogo novca. Nemaju ni za neke važnije stvari, a kamoli da srede zube - požalila se ona.



Naravno, ove Jakšićeve reči se neće emitovati u programu, jer stranica koja prikazuje snimke iz bekstejdža na društvene mreže postavlja samo one duhovite i šaljive komentare. Tako je Žika u jednoj od prethodnih emisija pred početak snimanja poručio publici, naročito muškoj, da izađu na binu.



- Ovi momci, ako je neka prigodna pesma, zamolite dame i za ples, izađite. Slobodno se muvajte, nije zabranjeno - poručio im je Žika, koji je za Kurir pak rekao da se on samo šalio i da ima poseban odnos sa svojom publikom.



- Ma to je sve šala, ja se s njima tako zezam. Kažem: „Hajde, smejte se, ko nema zube neka se ne smeje.“ Nisam nikoga hteo da uvredim, čak su se i oni smejali kad sam to rekao. Mi se uvek šalimo i oni to prihvataju. Zaista, nije bilo neke namere - rekao nam je ljubazno Žika.

