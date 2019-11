PEŠAČIO SVAKI DAN 6 KILOMETARA DO ŠKOLE, A RODNO SELO NAPUSTIO ZBOG KARIJERE: Mile Kitić otvorio dušu! Nije uvek hteo da bude PEVAČ, a evo kako je upoznao ženu MARTU!

Mile Kitić progovorio je o detaljima svog privatnog života koje niko dosad nije znao.

Njegovi hitovi se i dan danas pevaju po kafanama i klubovima, a sada otkrila kako je uplovio u muzičke vode, kako su nastali njegove popularne pesme, kao i to kako mu ide u ljubavnom životu i šta je njegov ključ uspeha.

foto: Printscreen/Glamur

Kako vam je izgledalo detinjstvo?

- Ne znam kako da vam objasnim, ali mislim da sam rastao u srećnim vremenima. Rođen sam u Bosni, u jednom selu. Kao mali išao sam u školu, igrao se sa decom, naravno, bilo je i obaveza prema kući. Nikada se ne stidim toga. Imao sam mirno i srećno detinjstvo. U to vreme su škole bile pune. Kao dete sam rastao u zdravoj sredini sve do srednjoškolskih dana i mog puta dalje. Pošto sam imao tri starija brata i sestru, kao mezimac sam se izvlačio jer sam bio najmlađi. Dugo sam pešačio do škole. Škola je bila udaljena 6 kilometara od moje kuće. Putevi su bili veoma loši, ništa nije bilo urađeno. Redak je traktor bio u selu. Pešačio sam svaki dan 6 kilometara, to mi je bilo sasvim normalno. Čak sam znao i kada se vratim ponovo tamo. Problem je bio zimi. Kada napada dubok sneg, neko je uvek iz sela išao napred, od starijih ljudi da nam pročiste put.

O čemu je maštao mali Mile tada?

- Kao vrlo mali sam voleo muziku. Mogu da kažem jednu stvar - nije bilo slave u selu na kojoj nisam bio atrakcija. Uvek sam bio u maštanjima da postanem neki svirač, pevač. U muzici sam bio aktivan od malih dana. Moji roditelji nisu shvatali ozbiljno moju želju za muzikom. Čak ni ja nisam razmišljao o tome da ću jednog dana biti tu gde upravo sada jesam.​ Kada sam napustio svoje rodno selo i otišao u Sarajevo, tada su počele ozbiljne stvari. ​​​​​​Ceo život sam maštao da postanem profesor fizičkog. Ne postoji sport kojim se nisam bavio, a najviše sam voleo adrenalinske sportove. Izgleda da je Bog imao neki drugačiji put za mene.

foto: Damir Dervišagić

Da li pamitite čuvene turneje sa Južnim vetrom?

- Kako da ne. Nama kada dođe 10.000 ljudi, mi smo bili tužni. Radili smo turneje samo na velikim stadionima, po Bosni i Makedoniji.

Kada ste znali da je vaša žena ona prava?

- Mnogo mi je valjala u karijeri i podržavala me u svemu. Ona se meni prvo svidela, ne samo fizički. Odrasla je u Nemačkoj i bila je mirna, povučena, sve je išlo nekako lagano. Sada kao da je aždaja ušla u nju. Tada je išlo sve polako i lagano i svidela mi se. Zavoleo sam je, oženio se njome, dobio dete, a kruna našeg braka je Elena. Sada sam srećan čovek.

Za sam kraj emisije "Glamur", popularni estradni umetnik je priznao da je presrećan u životu.

- Proputovao sam ceo svet, a to nema cenu. Ovom poslu sam zahvalan, nema koga nisam upoznao, od akademika do najvećih propaliteta. Mogu da kažem da sam srećan čovek. Nemam oko sebe skandale, budalaštine. Mislim da sam pošten čovek i da se pošteno borim za sebe.

foto: Printscreen/Glamur

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen/Glamur

Kurir