NEMANJA KUJUNDŽIĆ NAJAVIO NOVU SARADNJU: Duetska pesma čeka da bude puštena u etar!

Sudeći po tome kako je krenula, ovo će definitivno biti uspešna godina za mladog Nemanju Kujundžića! Nakon što je izbacio baladu “Dođi mi”, Nemanja najavljuje duetsku pesmu kojom će obradovati svoju publiku.

“Novost je da spremam novu duetsku pesmu, koju je uradio kompozitor Rale Ratković. Pesma je bila namenjena za Beoviziju, urađena je vanvremenski na svetskom nivou, međutim smo zakasnili sa prijavom jedan dan jer smo imali nesporazum u informaciji. Razočaran sam bio u tom trenutku što se takva pesma neće pojaviti na festivalu, mada sada mislim da je Bog tako hteo i znate onu “ko zna zašto je to dobro”. Ovih dana smo u pregovorima ko će otpevati zajedno sa mnom taj duet, to vam neću otkrivati, ali će biti nešto posebno, u to sam siguran”, rekao je Nemanja.

