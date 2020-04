BILA JE SA BOGATAŠIMA, VOLELA I ARKANOVOG SINA! Udala se za 6 godina mlađeg SLIKARA, a sad u 40. izgleda bolje nego IKAD

Другари, фала ви на сите за честитките и прекрасните зборови, ова бројче заслужуваше посебна журка, но и вака не е лошо... Не е важно колкав е кругот, туку кој е во него. Ве сакам. Cheers 🥂❤️

A post shared by Karolina Goceva (@karolinagocheva) on Apr 28, 2020 at 12:45pm PDT