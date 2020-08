HANKA JE POZIVALA NA KLANJE I PROTERIVANJE SRBA! Milijana Baletić otkrila nove detalje o mučenju Srba u ratu u BiH!

Milijana Baletić, poznata novinarka, tvrdi da je 1992. u skupštini Bosne i Hercegovine u Sarajevu srela Hanku Paldum i da je pevačica tom prilikom psovala "četnike" i pozivala na njihovo klanje!

foto: Dragan Kadić

Gostujući kod Milomira Marića, ona je govorila o tome kako su izgledali prvi dani građanskog rata u glavnom gradu Bosne. Tamo se zatekla kao reporter RTS, a sve što je videla, čula i doživela, Baletićeva je snimila na diktafon i kasnije napisala i objavila knjigu pod nazivom "Ekshumacija istine". O tome je govorila i u emisiji "Goli život".

- Nisam uspela da svom uredniku dam izveštaj jer me u tome prekinula jedna crvenokosa žena vičući na mene, pa sam posle toga krenula hodnicima i prostorijama skupštine i srela sam Hanku Paldum. Prvi put sam je tada uživo videla, jedna lepa žena. Bila je u nekoj trenerci, sa kosom onako nemarno pokupljenom u šnalu. Držala je nekakvu trećinu hleba u ruci, jer su oni tu bili čitavu noć, i celo to parče je grizla, jela. Šetala je po prostoriji i govorila, psovala "ćetnici, majku im... Treba poklati, proterati. Ćetnici će sve poklati". Sve sam to napisala u svojoj knjizi - tvrdi Milijana.

foto: Printscreen

Pokušali smo da dobijemo komentar od Hanke, ali ona se juče nije javila na naše pozive. Ovo nije prvi put da bosanska pevačica bude prozvana na ovu temu. Goran Golub, koji je bio zarobljen u logoru Silos u Tarčinu, rekao je svojevremeno u medijima da ga je Hanka 1993. fizički maltretirala. Navodno, Paldum mu je naredila da legne na zemlju, a potom mu je nogom ''zgnječila polni organ'', zbog čega, kako je rekao, kasnije nije mogao da ima decu.

foto: Aleksandar Jovanović

- Bilo je to septembra 1993. kada sam, zajedno s još nekoliko pevača iz umetničke čete, išla na linije kako bismo se družili i pevali našim borcima na slobodnim teritorijama. Tokom tog putovanja nijednom nisam srela bilo kakvog zarobljenika, a kamoli da sam nekoga maltretirala. Tužila sam Goluba da bi se dokazala pravda - rekla je tada Hanka.

foto: Dragan Kadić

Opšinski sud u Sarajevu 2017. doneo je presudu po kojoj su Dušan Tomić i Goran Golub dužni da Hanki Paldum isplate 2.000 evra za pretrpljene duševne bolove zbog povrede časti i ugleda i 340 evra za troškove parničnog postupka.

O autorki Ko je Milijana Baletić Baletićeva je devedesetih bila poznati reporter. Izveštavala je sa svih frontova iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine i posebno su bili zapažene njene reportaže za koje su mnogi u to vreme govorili da su pristrasne. foto: Printscreen Kasnije je imala svoju emisiju na TV Novi Sad, ali je brzo skinuta sa programa, a 2003. je dobila otkaz. Međutim, odlukom suda vraćena je na posao sredinom 2009. godine.

Ivan Ercegovčević / foto: Dado Đilas

Kurir