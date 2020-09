ŠOK! SLAĐA DELIBAŠIĆ KONAČNO PRIZNALA: Živim kao PODSTANAR, ishitreno sam donela odluku da se razvedem od Đoleta!

Slađana Delibašić povukla se sa estrade i posvetila sebi. Pevačica, koja iza sebe ima dva braka, danas priznaje da je njena najveća greška u životu to što je ishitreno donela odluku da se razvede od Đoleta Đoganija 2000. godine. U intervjuu za Kurir Stars denserka bez dlake na jeziku govori o teškim životnim trenucima, ljubavnom brodolomu i finansijskim gubicima.

foto: Dragana Udovičić

Zašto od tebe poslednjih godina nema ni traga ni glasa?

- Potpuno sam promenila život. Posvetila sam se unuci, vrtiću, ćerkama i stvarima koje nisu vezane za estradu. Estrada više nije kao što je nekad bila. Onaj ko nema šta da radi, sad peva. I u vreme kada sam se ja bavila muzikom, bilo je pokušaja da se neki probiju na scenu, ali se znalo šta su narodnjaci, a šta zabavnjaci.

Od čega sad živiš?

- I dalje od privatnog biznisa, ali i meni je korona napravila ozbiljan problem u poslu. Nije lako, ali se borim. Izašla sam iz svoje kuće, živim kao podstanar. Vodim podstanarski život kao neki student.

foto: Dado Djilas

Da li si bar emotivno ispunjena?

- Eto, ni to nisam. Ima milion njih koji mi se udvaraju, ali nekako sam ušla u miran period života. Više nisam lakoverna, ne padam na muške priče. Nemam strpljena da započinjem romansu. Sve me umorilo. Život me je naučio da nema pravih muškaraca.

Kakav treba da bude muškarac da bi ispunio tvoje kriterijume?

- Stamen, stariji i slobodan. Eto, meni se sve i svašta izdešavalo s muškarcima i nekako uvek imam neke ljubomore likove sa kojima budem dugo, ali se završi katastrofalno. Vaspitana sam tako da je muškarac glava u kući. Danas je to teško naći.

Da li to znači da ti je žao što si se uopšte razvela od Đoleta?

- Nekada kažem da sam brzo i ishitreno napravila taj razvod. Brzopleta sam. Kod mene nema strpljenja. U svemu sam ili najbolja ili najgora, nema sredine. Mislim da meni bog nije otvorio vrata u pogledu ljubavi i da me stavio na razna iskušenja. Bila sam s partnerima i na kraju uvek nešto iskrsne.

foto: Zorana Jevtić, Nemanja Pančić, Sonja Spasić

Reklo bi se da ti ne valjaš.

- Ja valjam, ali ne valja to što previše sebe dajem. Nisam folirant, otvorena sam, iskrena i zato je i bolje da budem kvalitetno sama nego nekvalitetno s nekim.

Kažeš da ti ne ide u ljubavi. A u poslu?

- I u poslu i u ljubavi sam imala velike oscilacije. Nekada dođem kući, potrošim sve do poslednjeg dinara i ostanem sa deset evra. I ne mogu da zaspim, ali eto, sutradan me zove gazda i ponudi mi posao za vikend. To je život. Zato čovek mora da bude pozitivan i da razmišlja - idemo dalje.

Ljiljana Stanišić

Kurir