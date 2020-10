JANJUŠ ME JE TUKAO I MALTRETIRAO IZ LJUBOMORE! Maja Marinković iznela ŠOK detalje: Cela sam bila u MODRICAMA, krila sam se od tate

Maja Marinković kaže da ju je ljubavnik Marko Janjušević Janjuš tokom njihove burne afere tukao, čupao za uši i psihički maltretirao. Košarkaš je snimao starletu tokom seksualnih odnosa, te snimke je slao svojim drugovima, a usput joj je pretio da će ih dati novinarima.

Maja je zbog svega ovoga pre nedelju dana raskinula sa Janjušem, a o paklu kroz koji je prošla ćutala je sve dok on nije počeo javno da hvali bivšu ženu Enu i naziva je najboljom osobom na svetu. Tada je objavila prepisku i snimke koji dokzuju da su u vezi.

foto: Printscreen

"On se pravi fin, kao da sam ja njega naterala da bude sa mnom. Janjuš je jedan običan nasilnik! Tukao me jei maltretirao iz ljubomore. U celoj toj histeriji i ja sam njemu nekoliko puta lupila šamar. Naravno da ću da se branim, kada je on mene izudara od batina. Cela sam bila u modricama! Krila sam se od tate i nisam smela da izađem iz stana među ljude da ne vide na šta ličim. Za sve što tvrdim, imam dokaze, rekla je Maja.

Rijaliti zvezda kaže da je košarkaš išao toliko daleko da ju je ponižavao kao da ju je pokupio na ulici.

"Čupao mi je uši iz ljubomore. Barem 25 puta me je uhvatio za uvo i vukao kada se svađamo. Razmišljala sam da ga prijavim policiji i sigurno bi išao na robiju, ali mi je bilo žao da njegova ćerkica Kruna godinama ne viđa oca."

Starleta kaže da je na ovo mučenje odlučila da stavi tačku tek kada je shvatila da ju je Janjuš tajno snimao tokom seksa i da je te snimke slao svojim drugovima.

"Klošar me je bez blama snimao tokom se*sa, da ja to ne znam. Kasnije me je tim snimcima ucenjivao. Kada sam shvatila šta je uradio i da te snimke šalje drugovima, a javno priča da on i ja nismo u vezi, odlučila sam da ga ostavim, ali da mu pre toga vratim istom merom. Bili smo u mom stanu, imali smo odnose i posle akcije sam ja upalila kameru i snimala ga u gaćama. Htela sam tim snimkom da dokažem da smo dugo u vezi, ali i da mu pokažem da ne može porno-klipovima da me ucenjuje. Pogubio se, odmah je počeo da briše moje snimke.", rekla je ona.

foto: Printscreen

BONUS VIDEO:

Kurir.rs / Informer / M.M.

Kurir