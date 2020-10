ZEMLJAČE, TI NISI ODRASTAO JER SI METAR I 11, MORAŠ DA BUDEŠ BAR METAR I 35! Aca Lukas odgovorio na PROZIVKE Vuku Jeremiću!

Pevač Aca Lukas bio je ovonedeljni gost u emisiji "Sceniranje" koja se emituje na Kurir televiziji.

On je otvoreno govorio o svojoj muzičkoj karijeri, privatnom životu, kao i o raznim drugim temama. Lukas se u jednom trenutku dotakao i političara Vuka Jeremića.

foto: Kurir

"Kad sam imao koncert na Trgu za Novu godinu, onda su se pobunili ti iz opozicije. Konkretno Vuk Jeremić je baljezgao nešto po novinama, kako iz Beograda treba proterati crne džipove zatamljenih stakala, silikonske lepotice i Acu Lukasa, to je rekao. Zašto je to rekao - on je navodno odrastao u Beogradu pa on zna šta je Beograd, nešto je lupetao neke gluposti... Piše da je odrastao u Beogradu, a ja kažem i pitam ga: "Zemljače, ti nisi odrastao, jer sa metar i jedanaest, ne možeš da odrasteš ni u Beogradu, ni u Zagrebu, ni na Marsu. Da bi odrastao, moraš da budeš bar metar i 35 četrdeset visok, a pošto si ti cvikovani mali, ti nisi odrastao. Pa da mi objasni to odrastanje sa izgledom patuljka", poručio je pevač.

foto: Kurir

Podsetimo, Jeremić je prvi prozvao Lukasa prošle godine na Tviteru, kada je uz snimak sa njegovog koncerta poručio da će "goreti u paklu", nakon čega mu je uputio i niz uvreda.

foto: printscreen

