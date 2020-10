MILICA PAVLOVIĆ IZNENADILA LUKASA U SCENIRANJU! Bez dlake na jeziku OTKRILI šta misle jedno o drugom! (KURIR TELEVIZIJA)

Pevač Aca Lukas je bio ovonedeljni gost u emisiji "Sceniranje", a kao gost došla je njegova prijateljica i koleginica Milica Pavlović.

foto: Kurir

Aca Lukas je bio prijatno iznenađen, pa je na račun koleginice nizao lepe komentare.

"Milicu zaista volim kao drugaricu i sestru. Milica i ja imamo odnos kao brat i sestra. Ja nju mnogo volim. Ljudima moraš da objasniš jasno i glasno da ne bi naše prijateljstvo stavljenou loš kontekst. Ona je najlepša pevačica", rekao je Lukas,a onda je Milica iznela svoje mišljenje o pevaču:

foto: Kurir

"On je to što jeste i neće postojati nikad više Aca Lukas, on je jedan jedini takav rođen i to je tačka. On je dobar čovek, on je neko ko će se naći ljudima, imam utisak da ga pozovem u 4 ujutru on bi se našao tu. Prihvatam ga takvog kakav jeste, on je unikat i original. Njemu je zapisan taj stil života", rekla je Milica.

Milica je o reakciji Ace Lukasa na početak njene glumačke karijere ispričala:

foto: Kurir

"Pisalo se da ja glumim Jelenu Marjanović, što ja nisam ni potvrdila ni demantovala. Aca je to pročitao i izjavio da on to nikad ne bi uradio niti će to gledati, ali da razume ako to radi iz finansijskih razloga".

Nadovezao se Aca Lukas:

"Ne mogu da verujem da se snima serija iako istraga nije završena, jer ne mogu da zamislim kako sve to utiče na te porodice i naročito na dete".

Milica je dodala da nju oduševljava to što Aca ima tako čvrste stavove i ne libi se da ih iznes

Kurir.rs/M.M.

Kurir