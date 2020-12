BILA SAM TUŽNA I OČAJNA! Luisova ćerka preduzela DRASTIČAN KORAK u životu! Potpuno ga PREOKRENULA! (KURIR TELEVIZIJA)

Maja Novaković ćerka popularnog pevača Ljubiše Stojanovića Luisa nedavno je izbacila novu pesmu, koja je za širu javnost bila pravo pravcato iznenađenje. Pesma je, kako ona kaže, snimljena u rok aranžmanu, a mlada i talentovna pevačica odlučila se da reči odrepuje.

Za širu javnost ovo je bilo pravo iznenađenje, međutim, kako ona kaže, to nije ništa novo.

- Publika koja me prati zna da ja umem da odrepujem, nije to ništa novo, ali eto u medijima je to tek sada krenulo.

U pesmi govori o teškom periodu kroz koji je prošla tokom svog razvijanja, a u jednom trenutku čak kaže da je bila "tužna i očajna".

- Sve u pesmama ide iz mog života, svi mi prolazimo kroz razne situacije, ovde je samopouzdanje u pitanju. Svi mi radimo na sebi, a ključni trenutka bio je shvatanje da sve zavisi od mene. Suočavanje da ne treba da krivimo detinjstvo, šta nam je ko učinio ili zašto nešto ne možemo da uradimo. Nego da presečemo, da vidimo kako i šta možemo da uradimo. Sad nam je sve dostupno, odemo na platformu i vidimo šta možemo da uradimo. Korak po korak, vidimo šta nam je cilj i krenemo - rekla je Maja.

OVDE MOŽETE GLEDATI KURIR TV UŽIVO

Kurir