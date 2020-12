GOCA U SCENIRANJU O NAJVEĆOJ TRAUMI: Božinovskoj upucali još jednog momka, u trenutku ubistva bila pored njega! (KURIR TELEVIZIJA)

Gordana Goca Božinovska sa javnošću je podelila jednu manje poznatu, tragičnu, ljubavnu priču: da je između dvojice partnera Radeta Vučkovića i Zorana Šijana, imala još jednu veliku ljubav žestokog momka.

"On je poginuo, ubili su ga pored mene u jednom hotelu. Držala sam ga ispod leve ruke, izlazili smo i čovek ustane, puca pored moje ruke. To su traume. On je bio žestok momak, uspeo je samo da mi kaže beži, pao niz stepenice i umro. Ceo hotel je skočio, svi su bvili uplašeni. Strašna je to trauma. Ne volim da pričam, to je teška priča. Potisnula sam malo to i zaboravila. On je bio moj momak. Slučajno sam bila na tom mestu, bila sam skoro na njegovom grobu. Stalno sam imala noćne more, dugo sam sanjala. Jednom kao da je došao po mene i rekao mi da nemam petlju da krenem sa njim. Dugo sam to sanjala. Mi smo bili možda nekih godinu dana u vezi. U tom periodu sam bila tužna, posle toga sam bila sama", prisetila se ona.

