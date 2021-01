ANA BEKUTA PROGOVORILA O MRKINOM ZDRAVSTVENOM STANJU: Pronašli smo prave lekove za njega! A evo da li se pevačica plaši SAMOĆE!

Pevačica Ana Bekuta je iskreno pričala o detinjstvu, poslu, pevanju i suprugu Milutinu Mrkonjiću.

"U početku sam se trudila da se prilagodim na situaciju i uspevalo mi je. Nedostaje publika, nedostaje posao, putovanja. Sad mi već drastično nedostaje publika i posao", rekla je Ana na početku, pa otkrila kako joj je teklo detinjstvo i kako se oseća ovih dana.

foto: screenshot Pink tv

"Dobro sam, nadam se da se to iz priloženog i vidi. Danas bežim od ljudi koji nas vuku na dno. Te ljude osetim na kilometar. Kad pogledam današnju decu nema tu velike razlike u mom i sadašnjem detinjstvu. Moj otac bi kažnjavao moje sestre i mene kada je neko zabrljao u školi", rekla je Ana, pa otkrila kako je počela da peva

"Prvo sam počela u horu, a tata je najveći krivac šro sam krenula u muzičeke vode. Ne kajem se, moja karijera je uvek išla uzlaznom putanjom. Život je borba, uvek sam utehu nalazila u radu i u mom poslu.", rekla je Bekuta pa progovorila o promeni imena.

"Nada Polić bilo je neubedljivo, Bekuta je bilo spremno prezime. Ja sam se na Ana navikla toliko, da me Milutin zove Anči.", rekla je Ana.

foto: screenshot Pink tv

"Mislim da mi se nije dalo da imam još jedno dete. Ne možemo nazad, idemo dalje kroz život. Uloga bake je uživanje, nije uloga. Oni idu sa mnom uvek, od velike su mi pomoći, sad kad su studenti kad mogu. Ponosna sam na njih, dobra su deca i studenti. Ne ispunjavam im baš svaku želju, nije dobro za mentalno zdravlje mladih. Kad kažem da ne može, tu nema ubeđivanja. Za sve što se dogovorimo ja ispunim.

"Moj život je potpuniji otkako sam upoznala Milutina. Nedostajao mi je taj oslonac. Imao je čvrstu ruku kad je vodio firmu, on je sa tim rođen. Ume da se postavi i da zacrta ciljeve, dobar je organizator. Ne opominje on mene, priča mi da se čuvam i da vodim računa o zdravlju. Njegovo zdravstveno stanje je bilo pod upitnikom, pronašli smo prave lekove za njega uz prave stručnjake, poznato je da on ima slabo srce. On me je osvojio pažnjom. Vrlo je pažljiv. Ne plašim se samoće", rekla je Ana u "Premijera Vikend specijalu".

foto: screenshot Pink tv

