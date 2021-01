NI NAJVEĆIM DUŠMANIMA NE BIH POŽELEO DA IM JANJUŠ BUDE ZET! Taki kipti od besa, otkrio u koga bi voleo da se Maja ZALJUBI!

Radomir Marinković Taki je stao pred kamere i otvoreno pričao o Maji Marinković i njenom odnosu sa Markom Janjuševićem Janjušem.

"Maja je i dalje zaljubljena, nadam se da će se odljubiti. Zaljubljena je u nesretnog Janjuša. Maja je našla zaštitu u Kristijanu u Čorbe, da se skloni od Janjuša. Nemoguće je da se emocija izbriše za dva dana", rekao je Taki pa dodao da je on nasilnik.

"To se dešava danima, on je nasilnik. To je ljubav, to je nenormalna ljubav. Ja sam je kaznio, nisam joj poslao čestitiku podrške. Ona je ponovo napravila lom i nije još došlo do glave. Za Novu godinu sam joj poslao da bih je uzdigao. Nisam u kontaktu ni sa mik iz njegove familije. On je imao aferu i u prvoj zadruzi, nije zbog Maje izgubio ženu. On je proganja i govori joj najružnije stvari. On je indijanac, čega da se plašim, jednog Janjuša. On ne može ni Maju da plaši.", rekao je on, pa istakao da li mu se sviđa neka zadrugarka.

"One sve mogu da mi budu ćerke, nisu to devojke za mene", a evo šta bi posavetovao ćerku Maju:

"Sve je napisano u čestitki, a ja bih voleo da se zaljubi u malog Necu samo da ne bude sa Janjušem."

"Šta zna janjuš o vama?", bilo je pitanje za Takija.

"On zna sve o meni, sad je dobio krila, moraćemo da mu srežemo krila kad bude izašao. Ne znam koliko mu je dala novca, ali veća količina novca fali. Maja je ostala kući sa 100 e, a veliki novac je dobila. Ona je dobila da finansira Janjuša. Maja dominira u kući, on nikad neće da nađe neku kao što je ona. Ni najvećim dušmanima ne bih poželeo da im Janjuš bude zet", zaključio je Taki u "Premijeri-vikend specijal".

