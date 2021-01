MAJA I ČORBA OPET U NJEGOVOM KREVETU! Popričali o tome što se ne razdvajaju: Meni je lepo, PRIJA MI! (VIDEO)

Maja Marinković i Milan Janković Čorba su se pravo iz Bele kuće zaputili ka pabu, a onda su otišli i seli na njegov krevet.

- Da li ti je čudno što smo poslednjih pet dana stalno zajedno? - pitao je Čorba.

- Je l ti to smeta? Meni je lepo, prijatno mi je - odgovorila je Maja.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ne, super je, lepo kad se spontano nešto desi - dodao je reper.

- To je hemija, hemija je u vazduhu - dobacio je Kristijan Golubović.

- Toliko se spontano desilo, da ne znamo ni kad smo krenuli - istakao je Čorba.

Podsetimo, Janjuš je istako da će je vređati do kraja rijalitija.

- Ja sam rekao da ću nju vređati do kraja rijalitija! Svaki dan ću je vređati do kraja rijalitija, ja sam oboleo zbog njenih scena, sve sam to ćutao. Ja ću se družiti sa svima! Meni da neko udari šamar, ja bih ga ubio na licu mesta, ali njoj sam prešao. Samo da čujem da nekome priča o meni... Nikada je nisam vređao ranije, sve radi namerno i smišljeno, zna odlično šta radi, toliko je namazana, pravi se da je žrtva, ucveljena i žrtva, plače, pa se meni kezi, sve to radi, mene boli k*rac šta će ko reći - rekao je Janjuš koji se umešao u program.

foto: Printscreen/Zadruga

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/M.M.

Kurir