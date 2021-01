POTPUNO ORIGINALNO! Magnifiko napravio spot uz pomoć Snapchat-a! Publika ODUŠEVLJENA! (KURIR TELEVIZIJA)

Robert Pešut, poznatiji po grupi „Magnifico“ za vreme korone izdao je novu pesmu.

-Iskoristio sam , šetao sam puno od zida do zida i krenuo da komponujem. Napravio sam pesmu „Say no, when you rather say yes“ i izbacili smo je pred Novu godinu.“

Ono što je svima privuklo ogromnu pažnju jeste potpuno originalan spot, koji je, kako kaže Robert, sniman uz pomoć aplikacije Snapchat.

-Sve je to Snapchat aplikacija, jer ne mogu da angažujem ljude da rade video spot i to je bilo najbolje rešenje, jer su te aplikacije na snapchet-u onako tipske, može više likova da se izimitira – rekao je popularni pevač.

