VODAJU MLAĐE MUŠKARCE: Cecin Bogdan je 9 godina mlađi, a i ove dame sa ESTRADE ruše sve TABUE i baš ih briga šta čaršija PRIČA

Kao bomba je odjeknula vest da Svetlana Ceca Ražnatović (47) ima dečka Bogdana Srejović (38), koji je od pevačice mlađi devet godina.

Njih dvoje su se upoznali na jednom rođendanu, a pevačica nije želela da priča o svom privatnom životu.

"Ne želim da komentarišem svoj privatni život. Doviđenja", kratko je izjavila Ceca.

foto: Privatna Arhiva

Na domaćoj javnoj sceni međutim postoji nekoliko ljubavnih parova gde su partnerke više od deceniju starije od svojih jačih polovina, uživaju u svojoj sreći i ne obaziru se šta se priča o njima.

Jedna od njih je i Dara Bubamara koja je obelodanila vezu sa 21 godunu mlađim Tonijem. Njih dvoje su prvo krili da su zajedno, a onda je pevačica putem društvenih mreža počela da objavljuje njihove zajedničke fotografije. Zajedno putuju svuda, mladi biznismen je Daru Bubamaru odveo na Maldive, a kako su mediji brujali, za taj odmor je platio više od 6.000 evra za svega nekoliko dana boravka. Nakon toga je usledilo putovanje na Zanzibar, a potom i u Instanbul. Pevačica na svakoj od fotografija blista od sreće i zadovoljstva, a prelepi prizori koje je snimala oduševili su njene pratioce. I dok mnogi polemišu o njenoj romansi, očigledno da ona tome ne pridaje previše pažnje, već se trudi da svakodnevno uživa sa dragim.

Modna kreatorka Verica Rakočević koja se udala za 35 godina mlađeg muzičara Veljka Kuzmančevića.

"Razumem ja da je mnogima neobična naša veza, ali po meni, mnogo su nenormalniji brakovi gde su supružnici istih godina, on nju vara na svakom koraku, a ona ostaje s njim da bi dobila još jednu skupu torbu. Ponekad me na trenutak pogode zlonamerni komentari koji obično glase da je on sa mnom iz materijalnih razloga, a ja sa njim zbog onoga za čime žene žude, što je apsolutna neistina, rekla je jednom prilikom kreatorka.

foto: ATA Images

Pevačica Maja Marijana nakon kraha dva braka uživa u ljubavnoj vezi sa 15 godina mlađim muškarcem.

"Što se tiče ljudi koji nešto misle, mene to uopšte ne zanima. Isključivo I samo me, po tom pitanju, zanima moje mišljenje, tuža mišljenja mi ne plaćaju račune. Ko je taj ko može da kaže šta je u redu, a šta nije. Što se tiče tih što misle, neka oni brinu svoju brigu I neka gledaju svoj život. Godine smetaju onima koji su ostarili u glavi", rekla je Maja jednom prilikom,

foto: P.A./Privatna arhiva

Pop pevačicu Gocu Tržan često na društvenim mrežama prozivaju zbog toga što ima 14 godina mlađeg supruga Radomira Novakovića. Često se susreče sa komentarima "Mama i sin" i slično, a Goca im odgovara u svom stilu.

"Kad mi neko ispod zajedničke fotke muža i mene napiše: „Mama i sin“ – pa to što si se ti j*bavala sa 14, prostakušo glupa i mogla da rodiš sa 15, ja sam tada učila školu, išla na hor i folklor! A mislim se u sebi: Ma, jedi, bre, g*vna - poručila je Goca jednoj "hejterki" sa društvenih mreža.

foto: Instagram

Folk pevačica Goga Sekulić krajem 2016. godine tajno se udala za 15 godina mlađeg džiu-džicu majstora Uroša Domanovića. Goga je priznala u jednom intervjuu da joj mlađi muškaci više prijaju od starijih.

foto: Sonja Spasić

Anabela Atijas drugi put se venčala sa 11 godina mlađim Andrejem Atijasom, a potom i razvela. Anabela je isticala da je on zreo muškarac i pravi porodičan čovek koji je prihvatio njene ćerke iz prvog braka. Međutim, iako su se razveli, njih dvoje su ponovo zajedno.

foto: ATA Images

