SODOMA I GOMORA! Nada Topčagić osula paljbu po Maji Marinković zbog nedoličnog ponašanja sa muškarcima: Kako njen TATA to gleda?!

Pevačica Nada Topčagić ne krije da redovno prati rijaliti, a nedavno je za medije prokomentarisala ponašanje rijaliti učesnice Maje Marinković.

- Gledam, pa postalo je, kako da vam kažem, Sodoma i Gomora. To nikada nije bilo da možeš da gledaš s**s javno, da sve bude tako legitimno. Još se devojke ponose time, eno šta uradi Maja Marinković devojka, kako ona misli da živi posle toga, ne znam - zapitala se pevačica.

- Pa, strašno, ona je meni bila super kada je ušla prvi put, držala je do sebe, a onda sa ovim, sa onim razvela čoveka, sad ovo sa Čorbom (prim.aut. Milanom Jankovićem) što je uradila... Ona ne misli na to da to gleda ceo svet, kako da nađe muža posle. Mlada je devojka, mora malo da drži do sebe, ali ne... -rekla je Nada.

- One tamo žive sad za sad. Ne znam kako njen tata to gleda, verovatno čovek ne može da se izbori sa njom - dodala je Nada, a potom otkrila da joj često stižu pozivi da se priključi ekipi na imanju u Šimanovcima:

- Zvali su me mnogo puta u rijaliti, ali ne. Ma nema tih para. A i sa kim da budem tamo kada nema ko da mi parira. Da gledam volim, šta da radim, pogotovo sada kada nema ništa, ne radi se, užasan je neki period, sedneš uveče i gledaš, razonoda, ali da ja tamo budem, ma kakvi - rekla je Nada za Star, prenose mediji.

