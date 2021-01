ŽELEO JE DA SNIMI DUET SA VIKI MILJKOVIĆ: Riki Lugonjić nije ostvario veliku ŽELJU, a pomogao je pevačici kad niko nije!

Danas je kao bomba u domaćim medijima odjeknula vest o smrti pevača Rikija Lugonjića koji se proslavio tokom devedesetih godina prošlog veka. Pevač je pričao kako bi voleo da snimi duet sa pevačicom Viki Miljković:

- Želja mi je da sa Viki Miljković snimim duet. To bi bila jedna obrada iz Srbije ili Bosne. Ona ne peva samo ovaj neofolk, Viki je poznata kao izvrsna pevačica izvorne muzike. To će dokazati mnogima kad snimimo pesmu. Pošto je mnogo zauzeta ne znam kada će se to dogoditi, ipak, verujem da će moći da odvoji dan-dva kako bi pesmu otpevala - rekao je Lugonjić svojevremeno za Express.

Ono što mnogi nisu znali jeste da je upravo Riki pomogao Miljkovićevoj na početku njene karijere.

- Sećam se, bio je humanitarni koncert u hali Čair u Nišu i tada je bilo dosta poznatih pevača, između ostalih tu je bio i Riki Lugonjić…. On je bio kod nas na ručku jer je moj brat svirao harmoniku i družio se sa mnogim pevačima. Poznavao ih je i moj otac i ja sam ugrabila priliku da im zapevam da me čuju. Riki je tada pitao moje roditelje da li on može kada se vrati u Beograd da mi pomogne i da pregovara sa nekim ljudima o mojoj karijeri. Pre toga mnogi su mi obećavali pomoć i nikada se ništa nije desilo. Četrnaest godina sam imala kada su mi saopštili da treba da idem za Beograd, ja tada nisam imala ništa od garderobe što bih obukla da ličim na pevačicu - ispričala je Viki jednom prilikom i dodala:

- Obukla sam se kao za školu! Otišla sam kod Marine Tucaković i Fute, to je bilo vreme kada su najveće zvezde odlazile kod njih… Marina je tada rekla da ona preuzime mene i da sam ja njena briga. Iako su moji rekli da nemaju te pare da plate pesme i šta sve ide uz to, onda im je ona rekla da ne treba da brinu jer ona preuzima mene i sve brige. Nije bilo lako, sećam se prvi put kada je trebalo da gostujem na televiziji i da predstavim prvu pesmu koju su Futa i Marina uradili ‘Mene loša sreća prati’. Tada ja nisam imala ni šminkera ni stilistu, niti sam znala šta treba da obučem. Onda je Marina rekla mom ocu da naprave budžet da mi kupe garderobu za deset pojavljivanja na televiziji. Bilo je: kako, odakle, od čega. Onda joj je on rekao da mogu da me spreme prvo za jedno pojavljivanje… Marina je skontala o čemu se radi i dovela me kod nje kući gde me je ona kompletno obukla - rekla je pevačica.

