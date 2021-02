KRISTINA RADENKOVIĆ NIJE ŽELELA VENČANJE! Voditeljka progovorila o suprugu advokatu, porođaju i temama o kojima nije govorila!

Voditeljka Kristina Radenković progovorila je o temama o kojima do sad nije često govorila, odgovarajući svojim fanovima na Instagramu.

Da li želiš venčanje, ili više ne? Svakako ste u braku, da li ti papir nešto znači?

- Nikad nisam želela venčanje, svako ko me zna može to da potvrdi. Kao što vidite savršeno funkcionišemo bez potpisanog ugovora. A i ne želim da ga potpisujem sa advokatom - napisala je šaljivo voditeljka na pitanje jednog fana, misleći na svog supruga Nikolu koji je po zanimanju advokat.

Da li je drugi porođaj bio lakši od prvog?

- Iako mi je rečeno da je drugi put lakše, meni je bilo teže. Imala sam baš tešku trudnoću, bilo mi je loše, posle porođaja mi je bilo teže, ali prošlo je - odgovorila je.

Koji ti je bio san kad si bila mala? Šta si tada želela da postaneš?

- Želela sam da postanem veterinar. Dovodila sam sa ulice sve moguće životinje, uključujući i bube bez krila ili noge.

Inače, kako je jednom prilikom Kristina ispričala svog supruga Nikolu Radojevića upoznala sasvim slučajno i to na ulici.

- Nikola i ja smo se upoznali sasvim slučajno, i to na ulici dok je on tražio izgubljenog psa, a ja sam šetala svoje dve kuce. U momentu kada je moj pas izleteo na put jureći mačku, zamalo ga je udario auto. Nikola ga je uhvatio, prišao mi, dao mi ga i tada me pitao da li sam videla njegovog psa. Kako sam jako slaba na životinje, dala sam se u akciju da mu pomognem. Razletela sam se tada po kraju da ga nađem. Kada sam ga tokom traženja srela još jednom, dao mi je svoju vizitkartu, a ostalo je istorija - izjavila je ona pre nekoliko godina za domaće medije.

Voditeljka Kristina sa suprugom Nikolom ima sina Rogana i ćerku Taru.

