ESTRADA JE PLAKALA KAD ON PUSTI GLAS! MNOGO PARA DONELE SU MU NEPOZNATE PESME: Dragi je 10 godina na sceni, otkrio je TAJNU USPEHA

Dragi Domić važi za omiljenog pevača na estradi, mnogi kažu da je naslednik kralja muzika Šabana Šaulića.

Pevač koji je 10 godina na javnoj sceni pričao je o tome zbog čega nije isti kao drugi pevači u "Pulsu Srbije" na Kurir televiziji.

"Javnog života imam 10 godina, a od toga sam se 15 godina bavio nastupima po klubovima. Ja saam naučio jednu veliku tajnu ovog posla i hvala Bogu imao sam od koga, a to je moj otac. Kao mali sam gledao kako moj otac to radi, kako iznosi emociju, sve tajne recepte sam pokupio i tu sam gde sam", kaže pevač, pa dodaje:

"Ja volim zlatnu sredinu, nisam previše gore, a ni dole. Ja tu plivam i to mene ispunjava, ja uživam. Kada se probudim svaki dan sam srećan i nasmejan. Čovek koji ima hobije i interesovanja treba da bude srećan. Nebitno da li je moja šaka prazna ili plivaju ljubičaste boje, moja pesma je ista, kao i moja duša."

Dragi je gost na velikim slavljima još od početka karijere.

"Svako Šabanovo privatno veselje ja sam pevao. Rođendan, slava, uvek sam bio njegov gost. Snežane Đurišić, Ceca Ražnatović i drugi. Pisalo je svuda da sam naslednik Šabana, ali ne doživljavam to tako, ja to nisam. Svaki drugi je naslednik, ko god se spomene daje sebi taj epitet. Molim vas, ne radite to, jer nema naslednika Šabana, ja idem svojim putem, ja sam Dragi Domić. Ja sam momak koji lepo peva pesme Šabana", ističe Domić koji je na počeku karijere imao drugi pravac:

"Na početku sam se bavio džezom, još uvek nisam opredeljen ka nekom pravcu. Ljudi moraju uživo da dožive moj nastup da bi imali mišljenje o meni. Desilo mi se da ljudi kažu da sam prepotentan, a na kraju mi kažu: Svaka čast. Tajni recept uspeha je emocija."

"Desilo se da poznati zaplaču kad ja pevam, to nisu komercionalne pesme, već teške. Niko ne bi verovao, jednom sam razgalio Cecu na Veljkovom punoletstvu, pevajući pesmu Verice Šerifović. Mnogo novca donele su mi nepoznate pesme. Najviše vole kada sednem pored njih, pevam na uvce, a kada je meni lepo, onda mora da bude svima", zaključuje Dragi.

