ŠA DAO OBEĆANJE IVANI PRED ULAZAK U RIJALITI? Reper joj se pred Bogom zakleo na vernost, ona danima ne zaustavlja SUZE zbog njega?

Žena Nenada Aleksića Ša, Ivana Aleksić, ovih dana navodno prolazi kroz pakao. Ona navodno ne može da se pomiri sa tim da ju je Ša prevario.

Reper je, takođe, navodno dao obećanje Ivani pre ulaska u Zadrugu.

foto: Damir Dervišagić

- Ivani nije nimalo svejedno, jer joj se pred Bogom zakleo na vernost. Kada je odlazio u “Zadrugu” imao je samo jedno obećanje, da je neće prevariti. I eto šta se desilo? Zar je ona to zaslužila? - započinje priču izvor blizak Ivani i dodaje:

- Danima nije mogla da zaustavi suze. Pokušali smo da je utešimo kao prijatelji, ali bezuspešno. Ne verujem da će doći do pomirenja, to je granica koja se u Ivaninom slučaju ne prelazi. Štedela je novac sa strane, jer su imali zajednički cilj da kupe novu nekretninu, ali po svemu sudeći do toga neće doći. Veliki novac je bio u igri - zaključuje izvor.

foto: Printscreen

Podsetimo, Tara Simov i Ša započeli su nedavno vezu, kada je reperova žena Ivana saopštila njegovoj porodici da se razvodi.

Ivani je zasmetao odnos njenog muža sa Tarom, a odmah nakon što je Ša saznao da će mu brak pući, upustio se u romansu sa Simovom.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Blic/M.M.

