ĆERKICA SLOBE VASIĆA PRVI PUT NA TELEVIZIJI! Pevač priznaje zbog čega je naslednici dao ime MARIJA i ništa nije SLUČAJNO!

Pevač Sloba Vasić uključio se u Puls Srbije na Kurir televiziji gde je pričao o svom prvom detetu.

Sloba sa suprugom Lelom dobio je devojčicu kojoj su ponosni roditelji dali ime Marija. Pevač je otkrio kako se oseća.

"Zaista sam presrećan, maštao sam o tome da budem otac. Kada vidim to dete, prođe me i to što ne spavam i sve. Meni nije teško, ali biće prilike da se umorim. Neprospavane noći smo već imali, devojčica nam se budi često, ali to je normalno", rekao je Sloba.

foto: Kurir televizija

"Kod nas se svakodnevno slavi, imamo i goste, volimo da obeležimo. Nije bilo nešto specijalno zbog mera koje su aktivne, ne bi se trebalo igrati sa tim, posebno zbog moje supruge i deteta. Koliko se moglo smo slavili, bile su sve pesme vezane za ćerku", dodao je Sloba.

foto: Kurir televizija

Sloba je video kroz prozor ćerku i bebu, a sad otkriva šta se promenilo.

"Sve se promeni, njih dve su mi tada već nedostajale, jedva sam čekao da dođu kući i da sve bude okej. Desila se žutica koju je moja ćerka dobila, pa je morala da ostane malo duže. Bio sam tužan zbog toga što ne izlaze", istiće Sloba koji je ćerki dao ime Marija:

"Ja stalno posmatram Mariju, njih dve se oporavljaju. Čak je i za bebu porođaj stres, kako kažu ljudi, ali sada je stres. Moram reći da smo na Ognjenu Mariju saznali da je Jelena trudna, njena pokojna baka zove se Marija, moja majka se tako zove, jednoglasno smo bili za to. Svako ime je za mene lepo, a zavisi šta se kome dopada."

foto: Kurir televizija

Sloba je javno iskazao svoje emocije i na društvenim mrežama.

"Ima raznih komentara, preovladava da je sve predivno, a ima i tih da kažu da sam papučar, na to se ne obazirem. Smatram da ako postoji ljubav da treba i da se pokaže. U svemu tome ja ne preterujem jer je stvarno tako. Svoju Jelenu obožavam i nemam problem to da kažem, a ne razmišljam da li se to nekome sviđa ili ne", ističe Vasić.

foto: Kurir televizija

