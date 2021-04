SVE ŠTO SE ZAVRŠI NIJE NI MALO PRIJATNO! Rađen iskreno o RAZVODU od Ane Kokić i vezi sa NOVOM DEVOJKOM!

Vaterpolista Nikola Rađen osvrnuo se na svoj emotivni status s obzirom da je već nekoliko meseci u srećnoj vezi sa Milicom Ristić.

- Što se tiče toga sve je u najboljem redu, tako da ne treba ništa da brinete. Niko meni generalno ne smeta, javne ličnosti treba da sarađuju sa medijima i to je normalno da pitate - priča Nikola.

Otkriva kako je na svojoj koži doživeo razvod od pevačice Ane Kokić i u kakvim su odnosima danas.

- Sve što se završi nije ni malo prijateno, ni lako, u svemu treba pronaći dogovor i mi smo to odradili na najbolji mogući način. Imamo odličan odnos, naša deca to najbolje vide. Sve je to urađeno zarad dobra naše dece - zaključio je Rađen u "Premijeri".

