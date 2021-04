PRIZNALA ŠTA JE SVE RADILA NA SEBI! Aleksandra Mladenović stavila tačku na spekulacije o ESTETSKIM ZAHVATIMA: OVO je jedino!

iskrena do srži

Pevačica Aleksandra Mladenović priznala je u emsiji uživo šta na njoj nije prirodno:

foto: Printscreen/Pink

- Jednom za svagda da kažem, i da stavim tačku na to, uradila sam grudi. To je jedino, i usta, ali to je hijaluron, pa ne računam - rekla je Aleksandra u Amidži šouu.

foto: Printscreen/Pink

Podsetimo, Aleksandra je nedavno govorila o svom fizičkom izgledu:

- I jednom periodu imala sam mnogo stresnih situacija koje su dovele do hormonskog disbalansa u mom telu. Zbog toga sam se ugojila devet kilograma, a zatim upala u depresiju. Javnost je brže bolje odmah osula paljbu po meni, govorili su kako sam se izbotoksirala. Nisam mogla ponaosob da se objašnjavam da nisam ubrizgavala botok - rekla je Mladenovićka ranije.

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

01:25 KRALJICA BAKŠIŠA OTKRILA ŠTA RADI TOKOM KORONE! Pevačica ne nastupa već GODINU dana - mikrofonu našla ZAMENU! (KURIR TELEVIZIJA)