POZDRAVLJAM SVOJU SNAJKU! PRIJA OTKRILA DA NJEN SIN IMA DEVOJKU: Starija je od njega 5 godina! HIT

Pevačica Aleksandra Prijović otkrila kako proslavlja Vaskrs, najradosniji pravoslavni praznik i koje promene joj je donelo proširenje porodice.

"Tada smo bili samo mama, deda i ja, tako smo proslavljali svaki praznik. Sada kada sam ovde i imam svoju porodicu, proslavljam naravno sa njima i sinom. Mislim da će ove godine biti posebno zato što je on sad malo veći, razume i svestan je svega, tako da jedva čekam da se kucamo jajima", rekla je Aleksandra.

Prijovićeva je otkrila tajnu svog sina, Aleksandra.

"On ima devojku! Moram da pozdravim moju snajku Petru i njenu majku Draganu, devojčica ima 7 godina i to je ozbiljna ljubav. Starija je njega od 5 godina, ništa strašno, kad porastu to se neće osetiti", priča pevačica kroz smeh u emisiji "Premijera Vikend - Specijal".

