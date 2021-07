BRENA NAGOVARALA POPOVIĆA DA ME IZBACI IZ ŽIRIJA ZG! Lukas šokirao priznanjem, otkrio da li su mu roditelji takmičara NUDILI PARE

Folker Aca Lukas podigao je pravu prašinu kada je objavio knjigu "Ovo sam ja". On je u knjizi otkrio zbog čega je napustio muzičko takmičenje "Zvezde Granda".

Lukas kaže da su i njega pritiskali da glasa za neke kandidate i da je zato posle pet godina rešio da odustane od tog takmičenja.

"I danas me ljudi pitaju zašto sam napustio žiri 'Zvezda Granda'. Jednostavno, shvatio sam neke igre koje mi se nisu sviđale. Nemoguće je da ljudi sa sluhom za nekoga ko zna da peva kažu da nema pojma, ili obrnuto", napisao je Aca u svojoj knjizi i otkrio koji trenutak je bio preloman da donese ovakvu odluku:

"U polufinalu moje poslednje godine u žiriju bilo je očigledno da postoje nameštaljke. Napustio sam snimanje na pola emisije, pa su me ubedili da se vratim. Pristao sam uz jedan uslov: da samo sedim, ćutim i ne glasam. Čuo sam posle da je Brena govorila Saši da me izbaci, a on joj je odgovorio: 'Kako da ga izbacim kad je on glavni?!' Izbacio sam samog sebe: ostao sam i u finalu žirija, ali sam opet samo ćutao i nisam glasao."

Folker je otkrio da su ga roditelji kandidata sačekivali ispred studija, ali su neretko dolazili i do njegovog broja telefona.

"Mene su telefonom najčešće zvale majke. Ne znam kako su dolazile do telefona. 'Ja sam Milenina majka. Sigurno ste je zapamtili. Ona je najlepša i najbolje peva.' Onda kreću pohvale. 'Kako je tačno njeno ime i prezime?', pitam na kraju razgovora. Kasnije, kada počne takmičenje, bez obzira kako je devojka pevala, od mene ne dobije glas. Nikada nisam objašnjavao ostalim članovima žirija zašto nisam glasao za neku talentovanu devojku. Nisam objašnjavao jer su oni znali razlog. Kao što sam ja znao zašto neki članovi žirija daju glas totalnim diletantima."

Lukas nije precizirao da li su ostali članovi žirija popuštali pod molbama roditelja ili su imali neku korist od toga što glasaju za nekog kandidata:

"Meni nikada neko od roditelja nije ponudio pare (znaju da sam skup), jer osećaju da sam nepotkupljiv. Ne znam kako su reagovali ostali članovi žirija. Moja teorija glasi: pošteni ne pristanu na ponuđene uslove, polupošteni ne puste netalentovanog kandidata da prođe, a nepošteni pristanu i puste diletanta da prođe. To je teško sakriti jer svi mi u žiriju, ako ništa drugo, imamo uho."

