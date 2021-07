NAPUSTILA JE ZVEZDE GRANDA NAKON UVREDLJIVIH REČI: Sada se vratila i posle pet godina progovorila o SKANDALU sa Marijom Šerifović!

Pevačica Dunja Popović je pre nekoliko godina blistala na bini "Zvezda Granda", ali je diskvalifikovana zbog verbalnog okršaja sa Marijom Šerifović. Sada je ponovo u javnosti i bubliku će obradovati novim pesmama i spremna da progovori o svemu što se desilo.

- Nikome nije prijatno kada ga vezuju za bilo koji skandal, ali to je život, treba to prihvatiti tako kako jeste. Meni je pomalo smešna, zato što ja kao ličnost nisam intrigantna, vrlo sam mirna. Mada, možda se ne bi reklo po meni, ali zaista ne ulazim u konflikte sa bilo kim, ali sam ispala "mala od skandala", ni kriva ni dužna - rekla je Dunja na početku razgovora, a onda progovorila o momentu kada je napustila scenu zbog, kako je navela, vređanje od strane Marije Šerifović:

foto: Kurir Televizija

- Ja sam sama napustila scenu, nisu te uvrede bile samo od strane Marije, odnosno nije ona lično meni obratila, već meni i kandidatkinji koja je stajala pored mene, ali jednostavno sve je to bilo vrlo degutantno i trebalo je to prekinuti na vreme, ali nije prekinuto, ja sam se samo okrenula i izašla samoinacijativno, nisam se ja upuštala u bilo kakve rasprave sa njima, niti bih, jer prosto oni su žiri, ja kandidat i to nikada ne bih sebi dozvolila, ali generalno ona je bila samo isprovocirana od strane drugog člana žirija. Ipak, to je za mene veliko iskustvo i ja se nisam pokajala, čujem se s kandidatima, dolaze na rođendana mog deteta - rekla je Dunja, dodajući da uvredljive reči koje su njoj upućene nisu emitovane u ovom šou programu:

foto: Kurir Televizija

- Taj deo nije pušten i ja bih ga izbacila da sam urednik neke televizije. Na kraju je bilo da sam se ja naljutila zbg nekog nebitnog komentara. To je bilo nešto ličnije, ne želim toi ni da ponovom, a kamoli na televiziji - rekla je da nije u kontaktu sa Marijom:

- Ona je htela u bekstejdžu da izgladi situaciju, ali nisam mogla u tom trenutku da pređem preko svega. Ona se pokajala, pukla je i rekla nešto što zaista nije želela - rekla je otvoreno Dunja.

