ON SE SIGURNO ODSELIO: U jeku priča da joj je brak PUKAO, komšije govorile o MARIJI VELJKOVIĆ: BEŽI da je neko ne pita za RAZVOD!

Nakon što je u medijima odjeknula vest da se voditeljka Marija Veljković razvodi, a ona se nije oglašavala, mediji su stupili u kontakt sa njenim komšijama, koje su otkrile ono što znaju.

foto: Nemanja Nikolić

- Tako je zaista i izgledalo, ne samo tada već i do nedavno. Sada kada sam pročitala vesti, shvatila sam da ne viđam u kraju poslednjih meseci ali nisam ni slutila da je razlog razvod. U ovako urbanom delu grada možete i godinama da živite, a da ne sretnete prvog komšiju. Nju viđam sa mališanima često, uvek je u žurbi i nekuda juri, ali njega ne. Zar ne?, pita komšinica svoju drugaricu koja živi u istom kraju.

- On je često sedeo u tom kafiću preko puta dok se ona igrala sa decom, pa mu se onda pridruže. Umeo je i sa drugovima tu da bude, ali u poslednje vreme ga nema. On je sigurno otišao kod svojih roditelja, ali volela bih da se pomire, šta god da je razlog. Znate, nisu oni mogli da glume tu ljubav, a i zašto bi, kada smo ih viđali. Ne može ni to tek tako da nestane, kaže gospođa.

U lokalu u blizini, jedan sredovečan čovek rekao je da je prijatelj porodice i da ne bi voleo da daje izjave o razvodu.

foto: Zorana Jevtić

- To su njihove odluke, volim ih oboje. Prvenstveno sam njegov prijatelj, ali o Mariji mislim sve najbolje. Oni znaju šta je razlog, bio je štur, a na pitanje da li se Milan iselio iz stana nije želeo da odgovori.

U obližnjem parkiću, žena koja se predstavila kao Nada kaže da je Marija bila ta koja “vuče” brak.

- Marija je žena zmaj, a o njemu ne znam ništa. Ona je uvek trčala na posao, pa onda sa troje dece vodi tamo-ovamo, spramala se za emisiju često ovde dok su oni u parku. Iz površnih priča sa majkama u parku sam shvatila da je vrlo požrtvovana, pričala je lepo i o svekrvu i svekrvi kod kojih su išli često. Zato mislim da je ona bila više uključena u taj brak nego on, delovala je kao žena koja je sve držala na svojim leđima, ističe Nada.

Zabrinuta je

Komšije kažu da su navikle da je Marija nasmejana, ali da se sada primeti da je taj osmeh nekako drugačiji.

- Mislim da joj je neprijatno što se saznalo za rastanak, verovatno su oni to želeli sami da reše pre nego stigne u medije, ali to je tako kada ste javna ličnost. Ranije je znala da zastane pa se malo ispriča sa svakim, sada projuri, uljudno se javi ali kao da beži da je neko slučajno ne pita za razvod. Vidi se da je zabrinuta, a kako i ne bi bila. Nije lako imati troje dece i ostati sam, bez obzira koliko će Milan biti uključen u život dece, ona je ta koja će živeti sa njima, smatra komšinica.

foto: Nemanja Nikolić

