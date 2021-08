DOBILA SAM PORUKE DA JE ON ZATVOREN I DA PLATIM OTKUP! Miljana i Zola o DUGOVIMA I UCENAMA: Krila sam mnoge stvari!

Miljana Kulić i Lazar Čolić Zola suočili su se prvi put nakon kraja rijalitija "Zadruga 4". Nakon burne svađe i tuče u studiju, Kulićeva je otkrila još nepoznatih detalja iz njihovog odnosa.

- Moram da kažem da mi je jako drago što sam ispričao svoju priču napokon o svemu. Bilo je raznih situacija, stvarno ne postoje argumenti. Recimo da sam joj izvukao neke pare, razočaralo me je sve to. Čuo sam još par priča, vezano za to Etno selo, ma svašta, za razne izjave - rekao je Zola.

- Ja sam mnoge stvari krila, dala sam pravo svima da me pljuju. Ja sam rekla istinu, ko je proteran, ko duguje pare, ko je dužan sve. Kad mi se napuni telefon sve ću ti pokazati. Tamo gde neko priča da nema dokumenta - nastavila je Kulućeva.

- Imam dokaze gde je rekao da ću biti zatvorena u šupi ako ne snimim određeni klip, naravno ja sam dobila napad panike. Mnogi su ljudi obmanuti jer su mislili da im ja pišem - govorila je Miljana.

- Ti si meni dužna ozbiljne pare da se razumemo - rekao je Zola.

- Laže, ja sam dobila poruke kako je on zatvoren, kako treba da platim otkup, ma svašta je to bilo - ubacila se Miljana.

- Moram da kažem da je sve istina, mogu da idem na poligraf ako treba, za sve i za Zolu i za Tomovića i za Danijela - rekla je Miljana.

- Zamislite kad je dečko morao da kaže da je pe*er da bi je se otarisao - ubacio se Zola.

- Danijele, sad ga tuži, ovo nije istina što je rekao, nikada to nije izjavio - rekla je Miljana.

- Moram da te pitam zašto je puklo prijateljstvo Zole i Janjuša? - pitala je voditeljka.

- Njihov odnos me ne zanima. On neće ni sa kim da se druži, posvetio se Kruni i porodici, čuje se sa mojom mamom stalno - odgovorila je Miljana u emisiji "Zadruga - Narod pita".

