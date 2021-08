TARA SIMOV PROGOVORILA O NOVOM DEČKU! Rijaliti učesnica izludela zbog reakcije bivšeg ŠA: On ga zna, pravi dramu da bi ga ŽALILI!

Tara Simov je izazvala pravu buru kada je na svoj stori na društvenoj mreži Instagram stavila video mladog zgodnog fudbalera Petra Gačića, koji se igra sa psom.

Svi su odmah pomislili da je on novi Tarin dečko, kako je juče, takođe putem storija, najavila novi početak. Simova je otkrila prirodu odnosa sa fudbalerom.

foto: Printscreen

"Petar mi je drugar, on je brat moje jako dobre drugarice. Često provodimo vreme zajedno, ali nikakve emocije nisu uključene u naše druženje", ispričala je Tara.

Tara je videla i prepiske između Ša i fanova koje su isplivale.

"Ovog dečka poznaje i zna da mi je drug. Namerno pravi dramu i kuka da bi ga žalili ljudi. On može, a i ne mora da mi bude dečko, a sticajem okolnosti mi je drug. A njemu bivše devojke sigurno ne mogu da budu drugarice, on je poslednja osoba koja može da me komentariše. Slobodna sam i ostaću do daljnjeg. Imam pamentija posla trenutno od momaka", poručila je Tara.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs/K.Đ/Pink.rs

Bonus video:

00:05 TARA VEĆ NAŠLA NOVOG DEČKA?! Simova snimala zgodnog fudbalera bez majice, reper pao u zaborav