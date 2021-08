POLUDE JE, BIO JE AGRESIVAN, PLAKAO I POVRAĆAO! Tarini najbliži otkrili MRAČNE tajne iz Skoplja, tvrde da je Simova prošla PAKAO

Tara Simov iznela je prljav veš iz veze sa Nenadom Aleksićem Ša, a u jednom trenutku optužila je repera da joj je pretio nožem.

Jedna od spornih situacija bio je i rođendan Stefana Lazarova, Tarinog druga iz Severne Makedonije. Stefan, inače voditelj, Jutjuber i muzičar iz Skoplja, ugostio je Taru i Ša na proslavi svog rođendana. Tara je, kako je sinoć izjavila, na kratko otišla da se presvuče, a povezao ju je upravo Lazarov. Kada se vratila, Ša joj je napravio neviđenu ljubomornu scenu. Ša tvrdi da se dođagaj desio drugačije, da Tara nije bila odsutna 15 minuta, već preko sat vremena, zbog čega je izbio haos.

foto: Nemanja Nikolić, Printscreen

Sada se oglasio Tarin drug Stefan koji je otkrio šta se dogodilo na njegovom rođendanu.

- Prvo želim da pozdravim Taru, koja mi je vrlo bliska drugarica. Pokazala je pre svega da je mnogo lojalan čovek. Ša mi je na prvi pogled delovao kao mnogo druželjubiv čovek i kul lik. Nisam pristrasan, govorim realno kako je bilo. Prvo mi je žao što je Ša krenuo da iznosi takve privatne stvari, a nije ih rešio na licu mesta. Mi smo bili drugarski nastrojeni prema njemu, i ja i moji drugari. Zamislite, devojka je došla na moj rođendan iz Srbije, upoznao sam Ša sa svojom ekipom. Bili smo ljubazni, ugostili ga kao pravog gosta. I on me na mom rođendanu, pred mojom devojkom, tako iznervira. Istina je da smo Tara i ja nismo bili tu samo 15 minuta. Tara je rekla: "Hajde na brzinu da idemo po patike i da se vratimo". Ni u jednom trenutku nisam mogao da pomislim da može da se desi ovakva situacija. Da Ša može da se uvredi ili šta. Mislio sam, u Skoplju je, gost je, treba da uživa, a ja ću Taru da odvedem na brzinu da uzme stvari. On kaže da smo bili jedan sat odsutni, nismo ni 15 minuta. Napravio je takvu havariju kad smo se vratili, kao da je imala moj parfem na sebi. Da Bog sačuva... Tara se iznervirala, ja sam se iznervirao, moja devojka se iznervirala. Svi mu pričamo da smo drugari, objašnjavao. Dva i po sata je pričao o tome. Zamisli, moj rođendan, gasi se muzika, niko ne može da mu objasni. Tara je bila kulturna, htela da mu objasni, ali nije mogla. Tara je devojka koja zna da bude mnogo teška, ali Tara je lojalna! Pozdravljam Ša i nadam se da neće više da laže - istakao je Stefan.

foto: Printscreen/Pink, Printscreen/Instagram

Potom se oglasio i Tarin rođak Aleksandar, koji je otkrio da je Ša više puta pravio Tari probleme dok je bio gost u Severnoj Makedoniji.

- Ja sam Tarin rođak iz Skoplja, želim da kažem istinu. Istina je - ne znam zbog čega je tačno Nenad poludeo, ali počeo je da se ponaša previše agresivno, histerisao je, plakao, počeo da vuče Taru. Drao se, plakao, povraćao... Sve što ne dolikuje čoveku od 40 godina. Ne bih da ulazim u detalje, ali to je toliko toksično, ta veza. Nije ni za koga, ja sam Tari rekao da nije za nju. Ne znam... Takvo ponašanje ne dolikuje čoveku od 40 godina, da tako poludi - rekao je Aleksandar.

foto: Printscreen/Instagram

Za sam kraj oglasila se i Gorde, Tarina drugarica, koja je imala više neprijatnih situacija sa Ša.

Ja sam Tarina drugarica, Nenad ju je psihički maltretirao, svakodnevno pravio haos scene. Proganjao, gledao sa kim priča. Napravio joj je haos kod kuće. Psovao, vrištao... Ogromnu psihičku torturu je preživela od strane Nenada. Bila je jedna situacija kada se bacio na moj auto, udarao mi auto i hvatao se za prozore - istakla je Gorde, Tarina drugarica.

Kurir.rs/I.B/Pink.rs

Bonus video:

00:20 TARA OBJAVILA SVE PRLJAVŠTINE IZ VEZE SA ŠA! Ša RAZVALJUJE , tvrdi da ima NOŽ, a onda STRAŠNE slike izgrebanog repera