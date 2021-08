TARA OBJAVILA SVE PRLJAVŠTINE IZ VEZE! Ša RAZVALJUJE vrata, tvrdi da ima NOŽ, a onda pokazala STRAŠNE slike izgrebanog repera

Tara Simov na Instagram storiju objavila je snimke na kojem se vidi čuje kako njen sad bivši dečko Nenad Aleksić Ša razvaljuje vrata od kupatila.

Naime, bivši rijaliti učesnik Zadruge, Marko Đedović otkrio je da je bio u komunikaciji sa bivšom prijateljicom Tarom Simov gde mu je priznala za mnogo ružne stvari koje su se desile između nje i repere, da je bilo nasilja, fizičkog kontakta, da nije ni ona bila mirna, da se dešavala jurnjava nožem po kući.

Tara je, iznervirana što se priča o njima, objavila nekoliko snimaka gde se čuje kako Ša pokušava da uđe u kupatilo, a u jednom trenutku ga je Tara upitala da li on to nosi nož.

"To što nisam p.... da kukam svima po porukama ko što je on to radio i navlačio gnev naroda na mene ne znači da mio e bilo lako u celom ovom odnosu. Proživela sam pakao na zemlji samo što sam htela da nekome pomognem", napisala je Tara.

foto: Pritnscreen

Simonovo je objavila i fotografije bivšeg dečka na kojima se vidi da je izgreban.

foto: Pritnscreen

"Ovo su slike koje hoće da objavi, da ga preduhitrim. Kada muškarac legne na vas i vrišti dok vas stiska za obraze (jer ste se prethono psovali), šta biste uradili", pravdala je Simonova masnice i ogrebotine koje se na slikama vide po reperovom telu.

foto: Pritnscreen

foto: Pritnscreen

