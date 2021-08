NIKAD NISAM HTELA DA BUDEM DEO POPOVIĆEVOG ČOPORA! Vesna Vukelić Vendi žestoko o direktoru GRANDA: Saša je bio lud za mnom!

Pevačica Vesna Vukelić Vendi progovorila je o svom odnosu sa Sašom Popovićem:

foto: Kurir

- Saša Popović je bio lud za mnom još od od kada me je prvi put video. Shvatila sam da se zaljubio po načinu na koji me gleda, ali sam opet mislila da je to sve samo stvar trenutka. Radio je neke pesme na mom prvom albumu i tad mi se suptilno udvarao. Svaku priliku je koristio za to. Tada nije bio u braku sa Suzanom Jovanović, to moram da napomenem da me ne bi neki ljudi pogrešno shvatili. Oduvek je bilo jasno da je on ženskaroš, iako u javnosti to nije mnogo pokazivao. Kad bi sa njegove leve strane prošla najlepša žena, a sa druge najružnija pevačica, on bi krenuo za ovom desno! Samo pevačice voli, čitav život ga okružuju. Nikad nisam htela s*ks sa njim jer nisam želela da budem deo čopora koji je hteo da opali i posle toga nikom ništa. Sklanjala sam se od toga, nisam htela da budem još jedna u nizu. Imali smo korektnu saradnju, uvek je bio fer, pa eto, na kraju je oženio pevačicu. Pretpostavljala sam odavno uvek da će tako biti - rekla je Vendi i nastavila:

foto: Kurir televizija

- Na estradi je mnogo duševnih bolesnika, ali nemam vremena time da se bavim kao što sam nekada. Sada sam u fazi da se sklanjam od provokacija i svađa, hoću što više mira i svom životu i ne gubi mi se vreme na ljude kojima se ne bih ni javila na ulici. Nekad sam se trudila da isterujem pravdu na svakom koraku, ali sada je drugačije - rekla je Vendi.

foto: Dragana Udovičić, Damir Dervišagić

Kurir.rs/S.M./Republika

Bonus video:

00:43 NINOVU ĆERKU PECNULI DA NIJE VIŠE PEVAČICA! Sandra Rešić ponovo ulazi u rijaliti i svima je odbrusila: Mogu da budem SVE! KURIR TV