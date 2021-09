NEMA VIŠE ZA DŽABE KOD ŠAVIJE! GOLA SE FOTKA ZA PARE I PRIZNAJE: Tek će da vam bude zanimljivo!

Starleta Nataša Šavija nedavno je objavila da je otvorila profil na aplikaciji na kojoj se plasira sadržaj za odrasle.

Ona priznaje da se odlučila na ovaj korak jer nije želela da svoje intimne fotografije objavljuje za džabe, već da preko njih i zaradi.

foto: Damir Dervišagić

- Prosto, zato što ne vidim poentu da postavljam na "Instagram" i da takoreći dajem na tacni moje slike i snimke tek tako. Nisam strahovala za reakcije, svi znaju koliko mene tangira reakcija ljudi. Ukoliko nešto naumim, ja to i uradim, pa ko me voli, voli me, bez obzira na sve - rekla je ona i dodala:

- Uglavnom su svi mišljenja da sam to trebala odavno da uradim i da je ova platforma baš za mene, da mogu to da odlično da iznesem, a da pritom ne preterujem u smislu intimnog sadržaja. Na mom profilu ima golotinje, kompletne (smeh), ali ne simuliram intimne odnose i slično. U svakom slučaju sadržaj je zanimljiv, a tek će da bude, jer sam bukvalno pre neki dan otvorila i planiram da se baš posvetim tome i sadržaje dovedem do savršenstva. Imam već dosta ideja.

foto: Dragan Kadić

Kurir.rs/Espreso