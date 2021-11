OTAC MU JE POLITIČAR, A BOSNU NAPUSTIO ZBOG STUDIJA: Pevač ne krije da voli ovog dečka, a ovo je istina o Deenovoj prošlosti

Sarajevski pevač Fuad Backović Deen našao se u centru pažnje zbog veze sa izabranikom Vilom Firsonom, što ga je ponovo dovelo na novinske stranice, iako ga godinama nije bilo u javnosti.

Deen je muzikom počeo da se bavi još sa 12 godina, a 1997. godine postao je frontmen boy benda-a "Seven up". Godine 1998, Deen je dobio ponudu da nastupa za hor opere. Njegove glasovne mogućnosti su zapazili iz Nacionalnog teatra Bosne i Hercegovine, a on je prihvatio da učestvuje u operi Karla Orfa "Karmina Burana".

Krajem 2000. povukao se sa muzičke scene i odselio se iz Bosne i Hercegovine, i to zbog fakulteta.

On je, naime, upisao fakultet modnog biznisa na Institutu Marangoni u Milanu, koji je i završio.

Inače, pevačev otac je bosansko-hercegovački političar Zaim Backović, međutim Deen je svojevremeno rekao da zbog toga nije imao privilegije na javnoj sceni.

- Mnogo mi je više odmoglo, nego pomoglo. Postalo je više dosadno da me ljudi konstantno vežu za oca. Već dugi niz godina ne zavisim od svog oca, sam se borim, radim i finansiram. Čovek sam za sebe, a on je čovek za sebe. Apsolutno se ne petljamo jedan drugom u posao. Kada se vidimo razgovaramo o nekim porodičnim životnim temama, a često se i ne viđamo zbog količine posla koji obojica izvršavamo - rekao je on u jednom intervjuu.

Nakon sedam godina života u Milanu, Deen se preselio u Los Anđeles, gde i dalje živi i gde je pronašao ljubav.

Već neko vreme je u vezi sa umetničkim producentom Vilom Farsonom, a nedavno su počeli na društvenim mrežama da objavljuju zajedničke fotografije.

Deen se, inače, više ne bavi muzikom, već modom, i radi kao stilista za venčanja.

