NAVALA NA RIJALITI BAR: Hiljade ljudi nagrnulo da se prijavi za najveći SPEKTAKL u regionu! Žestoka borba je već POČELA! (FOTO)

Kasting za novi rijati "Bar", koji će biti emitovan na Kurir televiziji, izazvao je nezapamćeno interesovanje. Na hiljade ljudi se prijavilo da učestvuje na audiciji za spektakl koji Srbija i region dosad nisu videli! Danas je održan prvi kasting, a razgovori s potencijalnim učesnicima koji su došli iz raznih krajeva države i okolnih zemalja biće obavljeni i danas i sutra.

foto: Nikola Anđić

Svi oni žele isto - da budu odabrani da se bore za glavnu nagradu. A na kastingu je bilo različitih ličnosti, različitih godina, neki se bave ugostiteljstvom, dok drugi nikada nisu imali dodira s tom profesijom. Dolaze iz drugih sfera, ali žele da se zabave i iskuse nešto novo.

foto: Nikola Anđić

- Nikada nisam napravio nijedan koktel. Ne znam uopšte kako izgleda rad za šankom. Nemam nikakvo iskustvo u ugostiteljstvu. Radim nešto sasvim drugačije. Ali volim zabavu, želim da iskusim nešto novo, da upoznam nove ljude, a "Bar" je nešto što me je jako privuklo jer takav rijaliti ovde ne postoji. Vidim da je ogromna navala, ali se nadam da ću baš ja biti odabran, a onda ću da napravim spektakl - obećao je jedan od kandidata.

foto: Nikola Anđić

Potencijalni učesnici nisu imali tremu zbog kastinga, a jedan od njih, koji je prvi stigao na audiciju, obećava da će, ukoliko bude odabran za ovaj spektakularni projekat, činiti sve da gledaoce razveseli i nasmeje.

foto: Nikola Anđić

- Prijavio sam se kako bih napravio šou. Da razbijemo monotoniju i da malo nasmejemo narod. Svima to treba. Dopada mi se jer ovo nije klasičan rijaliti. Iskreno, očekujem nešto zanimljivije i obećavam gledaocima dobru zabavu! Radio sam svuda po svetu, imam dosta iskustva u ovom poslu, a moji gosti kažu da sam veliki zabavljač. Po profesiji sam barmen, a iako sam uzbuđen zbog neizvesnosti, nemam tremu. Moj kec u rukavu je koktel "bladi meri" - rekao nam on.

foto: Nikola Anđić

I bio je u pravu! Rijaliti "Bar" nije klasičan rijaliti, već nešto potpuno drugačije. Odabrani će raditi u kafiću u centru Beograda i zajedno će živeti, a kamere će ih pratiti svuda, čak i na ulici. Pritom, moći će da komuniciraju sa spoljnim svetom, odnosno publikom putem svojih naloga na društvenim mrežama, kao i kroz Kurirov sajt i aplikaciju.

1 / 11 Foto: Nikola Anđić

Ako tome dodamo informaciju da je "Bar" zapravo kafić u kojem takmičari rade otvorenog tipa i da u njega mogu da svrate svi koji to žele, čime postaju deo emisije, jasno je da je u pitanju potpuno novi koncept rijalitija, sa sasvim novim pravilima i izazovima. - Za ovaj rijaliti sam spreman sve da uradim! Bio sam u vojsci, nisam stidljiv, tako da, ako treba da se skinem go - može! Nikakav problem! Prijavio sam se jer imam puno slobodnog vremena. Privatnik sam, mogu sebi to da dozvolim. Mogu da se posvetim šouu i zato sam pravi kandidat. Očekujem lepo životno iskustvo u rijalitiju, ako prođem. Žene obaram s nogu koktelom "Sex on the Beach" - pohvalio nam se jedan kandidat, kome su devojke na kastingu, kada su čule šta priča, poručile da one njemu smeju da izađu na crtu.

foto: Nikola Anđić

Biće to zanimljiva borba Publika određuje pobednika Rijaliti program "Bar" pokreće Kurir televizija, koja je deo "Adrija medija grupe", jedne od najvećih medijskih kuća u jugoistočnoj Evropi. Šou će dobiti ogromnu medijsku pažnju, a njegovi učesnici postaće zvezde gotovo preko noći. Projekat će trajati tri meseca tokom kojih će takmičari voditi kafić, raditi u njemu i od zarade živeti zajedno u stanu. Svake nedelje imaće novi zadatak, biraće vođu tima, a na kraju svake nedelje po jedan od njih napustiće rijaliti. Publika glasanjem odlučuje ko ispada, a onaj ko ostane poslednji je pobednik koji osvaja glavnu novčanu nagradu.

Kurir.rs/ Jelena Stuparušić

Bonus video:

03:33 BEZ DLAKE NA JEZIKU: Ksenija jasno rekla ime i prezime DEČKA, Sanja odgovorila da li se OPERISALA, a Ivana spomenula PREVARU