LAK NAČIN DA ZA 3 MESECA DOBIJEŠ 30.000 EVRA! Želiš nov auto, vikendicu ili posao iz snova - BAR će ti ostvariti želje!

Koliko ste samo puta mislili o nečemu što mnogo želite, pa uz uzdah rekli sebi: "Eh, kad bih za to imao/la novca, gde bi mi bio kraj..."

Dugo maštaš o onom super automobilu, posebne boje koji bi ti "baš dobro legao", vikendici na periferiji grada u kojoj ćeš predahnuti od svih obaveza ili provesti vreme sa svojim najbližima, posećivanju najlepših svetskih destinacija ili pak da pokreneš biznis svojih snova?

Pa... Više nije nemoguće, niti toliko daleko. Štaviše, potrebno ti je samo tri meseca!ž

Do sada neviđeni rijaliti format u Srbiji "Bar" nudi ti priliku da ostvariš svoje "skupe" snove ili one o kojima godinama razmišljaš misleći da "nikad nećeš moći da skupiš novac i ostvariš ih".

Ovakav format nudi ti priliku da se zabaviš, upoznaš nove ljude i tako osvojiš 30.000 evra koji će ti pomoću u ostvarenju velikih želja, ali i postaneš popularan i slavan., a da se uz to slobodno krećeš i imaš komunikaciju sa ljudima. Rijaliti "Bar" će okupiti 16 učesnika koji će pokazati svoje veštine, naučiti nove stvari i osvojiti publiku svojim karakterom, a sve to u pokušaju da osvoje nagradu od 30.000 evra i, kao što smo naveli, ostvare svoje snove. Neće biti zatvoreni, radiće, trudiće se, družiće se, imaće pristup svojim društvenim mrežama i jedan od njih će osvojiti sumu koja ostvaruje snove, a to možeš da budeš baš ti!

Rijaliti bar počinje u decembru na Kurir televiziji, koja je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS IPTV i kablovskog sistema Supernova na teritoriji Srbije, kao i u okviru ponude m:tel-a u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i platforme GO4YU u dijaspori.