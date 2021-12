ŠUŠKALO SE DA SU RASKINULI: Dea i Mladen 4 godine uživaju u ljubavi, a ovako ju je podržavao kroz NAJGORE trenutke posle NESREĆE

Šuškalo se da je voditeljski par Dea Đurđević i Mladen Mijatović prekinuo vezu od četiri godine, a kako Kurir saznaje iz izvora bliskih paru, njih dvoje ipak uživaju kao i prvog dana.

Naime, par nije obrisao ni zajedničke fotografije sa društvenih mreža, a kako naš izvor kaže, u ljubavi i dalje uživaju. Inače, 20 godina stariji Mladen uz Deu je bio sve vreme tokom nesreće koja joj se dogodila 2019. godine.

Dan posle teške saobraćajne nesreće u kojoj je voditeljka umalo izgubila ruku kada je na nju naleteo autobus, Mladen se obratio medijima.

foto: Printscreen Instagram

"Prvo su lekari zadovoljni kako je prošla operacija koja je trajala punih pet sati, a zatim su zadovoljni postoperativnim tokom. Prošla je samo jedna noć, ali su veoma zadovoljni kako je Dea reagovala. Psihički je veoma stabilna, da je veliki borac, pozitivnog duha i svesna šta se dogodilo, čak i rekonstrukciju samog događaja pa i nekih pratećeh momenata se seća", istakao je tada Mladen.

Dea je 2020. godine pričala o tome da sa Mladenom planira venčanje.

"Mi se stalno smejemo i prevazilazimo sve uz smeh. I privatne i poslovne prepreke. Ne treba ništa siliti, ni na čemu potencirati i ništa forsirati. Mi živimo kao i svi ostali ljudi, normalno. Lepo nam je i kada dođe vreme biće i svadba i brak i sve što ide uz to", pričala je Dea tada i dodala:

foto: Printscreen/Instagram

"Mlađa me je naučio strpljenju i tome da nekada moram da izbrojim do deset. Vrlo sam temperamentna bila, želela sve i odmah, a i govorila pre nego što promislim da li je pametno baš to reći i na taj način. Malo sam smirila svoj temperament i zaista sam srećnija zbog toga. Čini mi se da sam uz Mlađu postala mnogo mudrija."

"Život je prebrz i stalno jurimo za nečim boljim ili ka nekom cilju koji smo zamislili, a vrlo često podrazumevamo krucijalne ljude i stvari. Kada umirete, svi ti ciljevi su u drugom planu, u prvom planu i najveće želje vam budu ljudi i stvari koje inače podrazumevate. Svaki dan se budim sa velikim osmehom i osećajem sreće jer se budim u svom krevetu i što mogu da vidim ljude koje najviše volim kad to poželim. To je najveća sreća", govorila je voditeljka 2020. godine za Blic.

foto: Printscreen/Instagram

