PRAZNICI SU ZA PORODICU, A NE ZA GLUPIRANJE! Stoja sprema ŠUŠKE za unuke: Oni hoće samo KEŠ, baš ih briga za PAKETIĆE!

Pevačica Stojanka Novaković Stoja otkrila je da je u njenom domu praznična atmosfera odavno počela.

- Moji unuci su sad na Kopaoniku, njih baš briga za paketiće, samo keš (smeh) sad su već veliki i ja dajem koverte- otkrila je pevačica koja kaže kako joj je ova godina bila odlična.

- Meni je bila super zaista super. Novi stajling, smršala sam, srećna, zaljubljena u mog muža. Nije sve u poslu, nije sve u kukanju. Imali smo više vremena da budemo sa sobom, ja to gledam pozitivno- rekla je Stoja koja će doček provesti radno.

- Imam nastupe do Nove godine i za doček i posle. Za Božić nikada ne radim, kao ni za slavu ni Uskrs. To je kućna atmosfera, moja porodica koju ja ljubomorno čuvam. Želim da budemo srećni i na okupu. Praznici su za to više nego za glupiranje - objasnila je pevačica koja će za najlepši hriščanski praznik imati bogatu trpezu.

- Sada neću da jedem do Božića ne bi li sela da se najedem ko čovek taj dan je sve oprošteno (smeh)- rekla je ona za Grand Online.

Za narednu godinu ima velike ciljeve, koje ne sumnja da će ostvariti.

- Svaki čovek mora da ima neki cilj i da stalno trči za tim. Moj je da još malo smršam, snimila sam nove pesme, da se to zavrti i da budemo živi i zdravi- jasna je bila Stoja.

