NA VASKRS SAM IZGUBILA OCA! Vesna Rivas nikad emotivnije o teškim trenucima: Majku sam 2 puta vraćala iz KLINIČKE SMRTI

Vesna Rivac otvorila je dušu o teškim momentima iz njenog života.

Gostujući u emisiji Kontrashow, Vesna je ispričala da joj je najteže u životu pala smrt njenog oca.

- Imala sam puno teških momenata, ne postoji neki konkretan koji bih izdvojila. Jedan od najtežih je ubedljivo. Čak sam i postila te godine, imala sam noćne more, terala sam duhove od mene "da mi ga ne vode". Drugog dana Vaskrsa preminuo mi je otac, to sam mnogo teško podnela, mnogo mlad je otišao. Svojoj mami to nisam dozvolila, dva puta sam je vratila svojom bioenergijom iz kliničke smrti - ispričala je Vesna.

foto: Kurir televizija

Na pitanje voditeljke ko je najviše u životu povredio Vesna je odgovorila da je to njen bivši muž

- Najviše me je povredio moj bivši muž, sadašnji muž i večiti muž. Tehnički smo razvedeni, sada živimo neku specifičnu ljubav. Sada maltene živim sa bivšim mužem. Desila se sudbina - rekla je Rivas.

foto: Kurir televizija

Bonus video:

27:23 BAR - Pregled dana - 1. deo 23.12.2021.